Y a todo esto, ¿quién es y qué ha hecho Hugo López-Gatell?

Con la llegada del coronavirus COVID-19 a México y la aparición de las conferencias nocturnas todos los días en Palacio Nacional para actualizar la situación de la pandemia en nuestro país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, se convirtió en el rostro de la lucha contra el coronavirus, en el mayor mensajero del “Quédate en Casa”, e incluso en el rockstar del momento.

Pero, ¿quién es y cuál es su experiencia?

Vamos por partes. Para empezar López-Gatell es Médico Cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, cuenta con una especialidad en Medicina Interna que realizó en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán.

Además tiene una maestría en Ciencias Médicas que realizó en la UNAM y un posdoctorado en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública, Bloomberg, que es parte de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, en Estados Unidos.

Como funcionario público, desde el 1° de diciembre de 2018 es Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Sin embargo, antes –de noviembre de 2013 a noviembre de 2018– se desempeñó como director de Innovación en Vigilancia y Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública.

Para no hacer el cuento muy largo –porque es MUY largo– el ahora rockstar del momento, que diga, el subsecretario se ha desempeñado en áreas como:

La Dirección General de Promoción de la Salud

En el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental

En el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes

En la Dirección General de Epidemiología

En el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia,

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva

En el Centro Nacional para la Prevención y Control del VID y el SIDA.

Pero no es lo único

López-Gatell le entró a la docencia en el Instituto Nacional de Salud Pública, en la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Colegio Yale Gordon, de Artes y Ciencias de la Universidad de Baltimore, Estados Unidos.

También en la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, y fue instructor en la Organización Panamericana de la Salud y en el Programa de Desarrollo Gerencial Sostenible de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Como investigador escribió y participó en al menos 40 investigaciones.

Fue revisor editorial en la Co-Action Publishing del Umeå Centre for Global Health Research, en American Journal of Tropical Medicine and Hygiene; AIDS, Órgano oficial de la Sociedad Internacional de SIDA; en la Revista de Panamericana de Salud Pública de la OPS, en la Epidemiological Perspectives and Innovations y en la Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública.

Esto además, de miembro del comité editorial de la Revista de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

Con información de Gobierno de México