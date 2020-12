4 años de prisión: Condenan a periodista china por cobertura de COVID-19 en Wuhan

Su caso siguió un proceso largo luego de que fuera acusada, en mayo pasado, por “provocar problemas” al difundir información sobre la pandemia de COVID-19 en China. Se trata de la periodista ciudadana Zhang Zhan, quien ya fue condenada a cuatro años de prisión por los delitos de buscar altercados y provocar problemas —cargos que usualmente son utilizados contra activistas en aquel país.

Zhang Zhan se dedicó a cubrir la gestión del gobierno de China ante el coronavirus en Wuhan, reportar casos y dar entrevistas a medios de comunicación extranjeros. Sin embargo, su labor como reportera ciudadana fue señalada como generadora de noticias falsas y perjudicar el manejo de la pandemia en Wuhan —epicentro de los primeros casos de coronavirus reportados desde diciembre de 2019.

CHRD condemns the Chinese govt’s unjust punishment of citizen journalist #ZhangZhan. The 4-year jail sentence is #China’s defiant challenge to free press and free expression. https://t.co/CATg2IKuAu

