“No crean, les están mintiendo”: Periodista contra la guerra protesta en un noticiario ruso

De acuerdo con el balance de la organización civil rusa que trabaja en favor de los derechos humanos, OVD-Info, desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, han sido detenidas al menos 850 personas en manifestaciones contra la guerra que se hicieron en 23 ciudades rusas.

Teniendo este contexto en mente, en redes sociales se hizo viral el video que muestra el momento exacto en que una periodista de Channel One, de la televisión pública rusa, irrumpe en el set donde estaba siendo transmitido un noticiario vespertino para protestar en contra de la guerra.

“No a la guerra”

De acuerdo con el propio grupo de derechos humanos, OVD-Info, la mujer que apareció en el noticiario, estando en vivo, es Marina Ovsyannikova, editora y productora de la emisión.

Justo antes de aparecer al aire para protestar en contra de la guerra, la periodista grabó un video para afirmar que lo que está pasando en Ucrania es un crimen. Explicó que ha estado trabajando en el canal durante los últimos años para transmitir propaganda del Kremlin, situación que le avergüenza por permitir que “se digan mentiras en las pantallas de televisión”.

“Me avergüenza haber dejado que el pueblo ruso sea zombificado“, afirmó.

“Solo está en nuestro poder detener esta locura. Sal a la calle. No tengas miedo. No pueden encarcelarnos a todos”, dijo la periodista en el video. La pancarta que la periodista llevaba al irrumpir en el noticiario dice “No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo. Rusos contra la guerra”.

Desafortunadamente, de acuerdo con la organización civil, la periodista fue detenida inmediatamente después de protestar al aire y actualmente se encuentra detenida y se abrió una investigación en su contra clasificada como “accidente con una intrusa”.

La organización civil apuntó que tras ser detenida la periodista fue llevada supuestamente al departamento de policía de Ostankino, pero cuando los abogados llegaron al lugar, les dijeron que no estaba ahí.