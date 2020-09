Reaparece el periodista Hugo Lynn, luego de casi 24 horas de desconocerse su paradero

Luego de haber despertado alarma entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo, el periodista Hugo Lynn reapareció para disculparse por no haber hecho saber que iba a realizar “un ejercicio introspectivo”.

En breve comunicado publicado en Tribuna de la Bahía, Hugo Lynn informó que ya se encuentra “en casa y bien”, esto luego de que sus familiares y amigos pidieron ayuda para su localización. Según reportaron, la última vez que había sido visto fue el pasado miércoles 9 de septiembre, cuando salió de su oficina de trabajo con rumbo a su hogar… pero nunca llegó.

Aunque sus conocidos suponían lo peor, incluso llamando a sus posibles captores a considerar que Hugo Lynn es un “buen padre, abuelo, hijo y esposo”, parece que el periodista se ausentó por voluntad propia. Afortunadamente.

“Amigos todos. Agradezco su preocupación. Pasé horas en un ejercicio introspectivo que me ha servido para aquilatar la vida presente y futura”, señaló Hugo Lynn Almada en el breve mensaje con el que comunicó su reaparición. “Preocupé a mi familia y amigos por no haberlo hecho saber. Por ello me disculpo”.

Al llamado de búsqueda del periodista se sumaron diversos medios. En todos urgiendo su pronta localización. No era para menos: en los últimos años, México se ha convertido en un país en el que el periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo.

Suponiendo que la causa de su desaparición pudo haber sido su por algo relacionado con su trabajo, los amigos y familiares de Hugo Lynn señalaron a las autoridades (así como a sus posibles captores) que el director de Información de CPS Noticias de Puerto Vallarta, Jalisco, “siempre ha desempeñado su labor periodística con estricto apego a la objetividad y legalidad”.

Periodistas siguen siendo víctimas de violencia

El día en que se reportó la desaparición de Hugo Lynn, en Veracruz se halló en cuerpo sin vida del periodista Julio Valdivia, quien cubría nota roja para Diario El Mundo. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, 14 periodistas han sido asesinados, siendo Veracruz la entidad más peligrosa para el gremio.