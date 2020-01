¿Pidió chayo? Periodista ‘sugiere’ que dinero oficial se vaya a medios digitales

En una que otra mañanera suelen aparecer viejos personajes del periodismo mexicano como Nino Canún o Ricardo Rocha para poner temas bien especiales sobre la mesa. En contexto de la publicidad oficial del gobierno de AMLO, una periodista de la vieja guardia apareció para cuestionar al mandatario sobre qué rayos pasaba con la publicidad para los medios emergentes digitales —en vez de darle la lana a Proceso, semanario que tanto crítica a Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con Isabel Arvide Limón.

Sin embargo, la participación de la periodista Isabel Arvide fue cuestionada y criticada por hacerle ojitos al chayo que tanto se quieren combatir AMLO. Ahí les va la historia.

A veces se pide chayo en plena mañanera. Hace un momento, @isabelarvide reclamó a AMLO la publicidad que se da a @revistaproceso que se la pasa “atacandolo y fustigándolo innecesariamente”. Dice que mejor le dé a los que madrugan para la mañanera y a las benditas redes. 🐻 pic.twitter.com/EyqIG2iZ7f — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) January 9, 2020

Reportera pide publicidad para medios digitales

Isabel Arvide explicó en la conferencia mañanera que hay un montón de gente que se informa gracias a los medios digitales, entonces, ¿por qué el dinero de la publicidad no se va para allá, en vez de que se gasten los recursos en “medios golpistas”?

Más o menos esto fue lo que dijo la periodista:

“Sin embargo, quien recibe la publicidad oficial es un semanario que se llama Proceso, que usted dijo que no se lee y cada semana vemos un gran número a veces 11, a veces 13, a veces 16 pero vienen páginas y páginas de publicidad y quienes tenemos un portal, estamos en redes, estamos aquí desde la madrugada no recibimos ni un centavo de publicidad “. ¡Zas! Pero ahí no terminó la participación de Isabel Arvide Limón.

“Este año, señor, ¿habrá alguna manera de que esto cambie, que lo que ha llamado benditas redes sociales tengan mayor importancia que un semanario que además lo golpea todo el tiempo? Porque si no tenemos un nuevo paradigma de ‘solamente te pago si me pegas”?, añadió Isabel Arvide.

¿Qué dijo AMLO? Sorprendido, el Peje pidió que Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia, entrara al tiro y explicara en otra ocasión la dinámica de la publicidad oficial en medios. Pero no dijo más.

Fiel a sí misma, la señora @isabelarvide hace ahora en público lo que aprendió hacer en secreto desde el sexenio de Echeverría.

👇 https://t.co/1Yj4ACyvsl — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) January 9, 2020

En redes sociales, la intervención de la periodista fue recibida como una solicitud abierta al chayo gubernamental. ¿Por qué un medio debe pedir recursos por parte del gobierno?, ¿es mejor un medio que le echa flores al gobierno que aquel que cuestiona?

Isabel Arvide Limón

Tal vez algunos recuerdan a esta periodista por la polémica que se armó con Sasha Montenegro, viuda del expresidente José López Portillo. En 1997 Arvide publicó un texto en el que se refería a Montenegro como “exfichera” y “encueratriz venida a menos” y ¡pum! la protagonista de las películas de ficheras decidió demandar a la reportera y se armó un problemón.

Ya nada más para saber por qué nos referimos a los reporteros de la vieja guardia, vale la pena mencionar que Isabel Arvide comenzó su trayectoria en el periodismo en la década de los 70. Ha trabajado para el Sol de México, Excélsior y, claro, su propio portal.

Sin embargo, algunos de sus colegas la han calificado como una sobreviviente del sistema priista y el periodismo porrista que se llevaba a cabo en aquel momento, cosa que la periodista ha rechazado desde su trinchera tuitera.