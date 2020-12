Al menos 585 periodistas han muerto por COVID en el mundo; en México son 42 casos

Desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró al COVID-19 como una pandemia y hasta el 26 de diciembre pasado, al menos 585 periodistas, reporteros y comunicadores han fallecido a causa del coronavirus en 57 países, de acuerdo con la organización Press Emblem Campaign. ¿Qué hay de México?

Lamentablemente, nuestro país ha registrado 42 muertes y forma parte de los países que han acumulado más fallecimientos por COVID-19 —entre ellos se encuentran Perú, India, Brasil, Ecuador o Italia.

Sono 585 i giornalisti in servizio morti di Covid in 57 paesi diversi (34 in Italia) – fonte: @Blaisepec

— Giovanni Armanini (@armagio) December 29, 2020