Periodistas de Querétaro protestan contra Morena por la respuesta presidencial ante la violencia

Hace algunos días periodistas que cubren la fuente en el Senado y en la Cámara de Diputados apagaron sus cámaras y levantaron la voz como protesta por los compañeros asesinados. A esta protesta se sumaron periodistas que cubren la mañanera, en Palacio Nacional y ahora que el mandatario viajó a Tijuana, en Baja California.

Y las protestas contra la violencia y la respuesta gubernamental no se detienen.

El 16 de febrero la dirigencia estatal de Morena en Querétaro convocó a una rueda de prensa. Pero en cuanto acabaron de hablar y llegó el turno de las preguntas, los periodistas les dieron la espalda y explicaron que no harían preguntas, sino que aprovecharían el espacio para rechazar la violencia contra el gremio y la respuesta del presidente López Obrador.

¡Bien por este periodista de Querétaro, dignificando su profesión!

¡Chingón! 🌟 pic.twitter.com/USuUj03jFJ — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) February 17, 2022

La protesta de periodistas contra Morena

Uno de los reporteros explicó al presidente estatal de Morena, Mauricio Ruiz, que el gremio no estaba de acuerdo con la actitud presidencial ante la violencia contra la prensa y que así como reunieron gobernadores y senadores del partido para expresarle apoyo al presidente, así también se deberían reunir para decirle que “está mal”.

“Para decirle que esa no es la manera de conducir a un país, que esa no es la forma de organizar a una nación. Que hay que resolver los problemas un día si y el otro también en lugar de promocionarse, en lugar de estar hablando mañanera de la figura presidencial. Entonces hoy no queremos hacerles ninguna pregunta, hoy no hay preguntas para Morena en Querétaro porque estamos en desacuerdo con lo que está ocurriendo en el país“, afirmaron.

El reportero explicó a los integrantes de Morena que el presidente en las mañaneras ha violentado públicamente los derechos de la Constitución, por lo que piden que sean ellos quienes hagan llegar el mensaje hasta AMLO.

Y a pesar de la violencia contra la prensa y los ataques presidenciales, la secretaria de Finanzas, Susana Soto, que estaba presente en la conferencia, afirmó que los reporteros fueron pagados y que por qué ellos sí podían agredir. Es más, entre dientes la política soltó un “chayoteros”.