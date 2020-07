Información que cura: ¿Qué es y cómo puedes tramitar un ‘permiso COVID-19’?

En México la pandemia del coronavirus sigue creciendo y nomás no se ve para cuando va a terminar. Esta situación tiene a muchos en constante alerta –pues como saben el COVID-19 no discrimina a nadie–, sobre todo a quienes deben salir a trabajar a diario. Y es triste decirlo, pero es ese sector de trabajadores quien debe contemplar y saber más sobre el ‘Permiso COVID-19’… disculpa, ¿el qué?

No se trata de las llamadas ‘tarjetas de inmunidad’ que Estados Unidos anunció hace unos meses, y tampoco es un permiso para que podamos salir a las calles e inundemos las plazas comerciales porque estamos sanos. En realidad, este permiso es un documento para los trabajadores que estén afiliados al IMSS, el cual deberán tramitar en caso de contagiarse de coronavirus. ¿Por? ¿Para?, acá se los explicamos

¿Qué es el ‘permiso COVID-19’ y dónde lo tramito?

El permiso ‘COVID-19’ es una estrategia creada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que permite a los trabajadores poder ausentarse de su trabajo durante 14 días en caso de contagiarse de coronavirus. En otras palabras, es una incapacidad emitida por la dependencia que sólo dura sólo dos semanas, lapso de tiempo en donde la mayoría de los pacientes logran superar la enfermedad sin ningún problema.

Como es recomendable no acudir a la Unidad de Medicina Familiar a menos de que sea muy necesario, este permiso puede ser tramitado en línea y de una manera sencilla. Pero si no han escuchado de esta incapacidad, no se preocupen, pues nosotros los orientamos un poquito en caso de que lleguen a necesitar de este permiso (que esperamos no sea el caso).

– Primero deberán tener a la mano algunos datos personales: CURP, número de seguridad social, correo electrónico, teléfono, y una cuenta CLABE interbancaria a nombre del trabajador.

– Después, ingresan a la página https://testcoronavirus.imss.gob.mx/webcovid19/Account/Login

– Ahí deberán ingresar su CURP y su código postal en la página

– Se les desplegará un cuestionario donde deberán señalar los síntomas asociados al coronavirus que presentan. Ahí mismo siguen los pasos para que el IMSS les otorgue el ‘permiso COVID-19’

Pero antes de que planeen tomarse unas vacaciones justificadas por coronavirus…

Porque sabemos que nunca falta el/la gandalla que se aprovecha de todo, deben conocer varios puntos importantes en torno al ‘permiso COVID-19′. Y es que no crean que la incapacidad por coronavirus nomás’ es de llegar y decir “cof cof, ando enfermo”.

Primero que nada, el IMSS aclara que este test no sustituye a las pruebas de laboratorio ni mucho menos es un diagnóstico médico, sólo es un guía. En segunda, este permiso sólo se puede tramitar en línea una vez, y en caso de presentar síntomas después de los 14 días deberán de asistir a la clínica que les corresponde para que su médico les extiendan otra incapacidad (y si nunca tuvieron síntomas y no los tienen, dudamos que se las den).

Por último y más importante, el Seguro Social pide a sus derechohabientes que acudan a su hospital más cercano en caso de que vean que el coronavirus les está deteriorando la salud, esto con la finalidad de ser atendidos a tiempo y la cosa no se ponga más grave.

Igual y no está de más el recordarles que las personas que estén entre la población en riesgo o que padezcan comorbilidades deben asistir al hospital en cuanto se presenten los primeros síntomas de coronavirus, pues es importante no pedir atención médica cuando a veces ya es bastante tarde.