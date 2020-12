¿Quieres entregarle tu carta a Santa pero por el COVID-19 hay que quedarse en casa? ¿Quieres que tu carta le llegue a los Reyes Magos son ningún problema? Este año, al igual que el pasado, los perritos rescatados del Centro de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México le van a echar una mano a Santa y a Los Reyes Magos recibiendo todas las cartas de niños y niñas para llevárselas.

¿Cómo?

A partir de este 23 de diciembre y hasta el 5 de enero de 2021 todos los niños y niñas podrán enviar sus cartas de manera virtual al correo electrónico [email protected]. No importa la hora en que mandes tu carta, los perritos van a estar al pendiente las 24 horas del día para que no se les vaya ni una sola.

¿Cómo va a funcionar con los perritos?

Si tu carta es para Santa Claus la fecha límite es el 24 de diciembre pero si la carta es para Melchor, Gaspar y Baltazar, tienes hasta el 5 de enero de 2021. Una vez que envíes tu carta, recibirás de regreso un correo de confirmación de recibido con una foto del perrito que va a llevar tu carta.

El Centro de Transferencia Canina del Metro designó a “Chato” como el Director Ejecutivo del centro y se va a encargar de coordinar y supervisar los envíos de las cartas ya sea al Polo Norte o al lejano Oriente. Este perrito es el que tiene más tiempo en el refugio.

Además de que con esto no perdemos el espíritu de la Navidad y fin de año en este tiempo tan difícil, evitamos contaminar el ambiente lanzando globos y nos quedamos en casa para no contagiarnos de COVID-19. El llamado también es a que no compres una mascota y mejor adopta a uno de estos peluditos que están en busca de una familia.

Actualmente este refugio tiene 24 perritos que fueron rescatados en las instalaciones del Metro en la Ciudad de México. En lo que va del año fueron rescatados 80 perros y afortunadamente 50 fueron adoptados, 6 se reencontraron con sus dueños y 10 se encuentran en rehabilitación.

También puedes enviarles un regalo de Navidad

Si quieres que ellos también reciban un regalo, estos perritos tienen una lista de deseos en la plataforma Amazon. Esta lista tiene artículos de atención veterinaria y de curaciones para los perritos que tienen lesiones, así como ropa, mantas, abrigos, correas, juguetes, jabones y arneses.

Así puedes comprarles algo sin salir de casa y con la seguridad de que lo recibirán lo más pronto posible.