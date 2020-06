Personas asintomáticas sí pueden contagiar coronavirus: OMS

Este 9 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) intentó aclarar algunas dudas que se crearon por los comentarios que dio Maria Van Kerkhove, jefa técnica del manejo de la pandemia de COVID-19, sobre las personas asintomáticas de coronavirus.

Sí, este martes Van Kerkhove insistió varias veces en que sus últimos comentarios sobre las personas asintomáticas se referían solamente a algunos estudios, no al panorama completo de la pandemia del virus SARS-CoV2.

Asymptomatic: people who are infected but never go on to develop symptoms

Pre-symptomatic: people who are infected but have not yet developed symptoms

Symptomatic: people who are infected and showing symptoms#COVID19 #coronavirus

