Mucho ojo: Personas de 20 a 54 años son el sector con mayor contagio por Coronavirus en Mexico

Este domingo 29 de marzo la Secretaría de Salud dio a conocer las cifras más recientes que ha dejado la pandemia del coronavirus en México, la cual ya acumula 993 casos confirmados y 20 personas fallecidas, lo que nos pone a nada de entrar a la Fase 3 de la contingencia de salud, cuya curva aún se puede aplanar si todos nos quedamos en casa.

Es importante mencionar que los números que nos presentan a diario en las conferencias del coronavirus –más allá de causar pánico, porque sabemos que seguramente lo hacen en algunos de ustedes– nos sirven para dimensionar el panorama del coronavirus en nuestro país, pues son útiles para saber qué sectores de la población han sido los más propensos al contraer el virus y a fallecer por él. Porque no, no sólo los abuelitos son los que la tienen difícil en esta pandemia.

Y es que en el caso de México, las últimas cifras del coronavirus nos muestran que no sólo las personas mayores son las que deberían redoblar las medidas de prevención ante el COVID-19. De hecho, quienes deberían tomarse mucho más en serio el tema del virus son las personas de 20 a 54 años de edad, quienes representan el mayor número de contagios en todo el país.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, de los casos confirmados de coronavirus en México el 58% corresponde a hombres y el 42% a mujeres. En otras palabras, alrededor de 575 hombres y 417 mujeres están contagiados de COVID-19 en nuestro país, siendo las personas de 30 a 34 años y las de 40 a 44 años, las que presentan la tasa más alta de contagio al topar o sobrepasar los 120 casos a nivel nacional.

A la lista de rangos de edad con más contagio le siguen los de 25 a 29 años y los de 35 a 39 años, con más de 100 casos; los de 20 a 24 años y 45 a 54 años, con más de 80; y los de más de 65 años acercándose peligrosamente a la marca de más de 10o contagios de coronavirus en México.

Entre las cifras también se puede ver que los adultos de 60 a 64 años, en lo que cabe, tienen una de las cifras menores de contagio de coronavirus pues aún no sobrepasan los 60 contagios, al igual que las personas de 15 a 20 años que no sobrepasan ni se acercan a los 40 contagios.

Y otra de las cosas que mucho se ha dicho es que los menores de edad no tienden a contraer el coronavirus a comparación de las personas en otros rangos de edad, algo que bien podría quedar comprobado con los datos de la Secretaría de Salud, que afirma que de los 0 a los 14 años no se cuentan ni 20 casos de COVID-19. Sin embargo, es importante decir que ello no significa que el virus no los perjudique, por lo que hay que seguir previniendo el contagio también entre ellos.

Ahora, el decir que el grupo de los adultos mayores no rebasa las cifras de otros sectores más jóvenes en cuanto a contagios, eso no quiere decir que sí estén más a salvo.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, las personas de más de 65 años también representan los números más altos de defunciones en México, pues 5 adultos fallecidos por coronavirus, de los 20 registrados hasta hoy, pertenecen de ese grupo.

Son seguidos por los adultos de 55 a 59 años, con otras 5 muertes; los de 40 a 44 años, con 4; los de 60 a 64 años, con 3; los de 35 a 39, años con 2 y por último, los de 45 a 49 años con 1 muerte registrada hasta el momento. En otras palabras, hay más personas jóvenes contagiadas pero menos mueren por el virus.

Como pueden apreciar en la gráfica, el 90% de los fallecimientos en México han sido de hombres, es decir, alrededor de 18 personas del sexo masculino han perdido la vida en el país a causa del Coronavirus, y otras 2 del sexo femenino representan el 10% de decesos por COVId-19.

Así que ya saben, si piensan que por ser jóvenes pueden pasarse por el arco del triunfo al coronavirus, están muy equivocados. Así que nuestra recomendación es que sigan las medidas de prevención que se han mencionado en los últimos meses, ya que así no sólo evitan contagiarse, también ayudan a que los más vulnerables no lo hagan y corran más peligro.