En imágenes: Así los festejos en Perú por la renuncia de Manuel Merino

Manuel Merino se convirtió en el tercer presidente de Perú en menos de cuatro años, sin embargo, su mandato fue el más corto porque no duró ni una semana. Merino asumió el cargo el pasado martes 10 de noviembre y presentó su renuncia “irrevocable” este domingo ante la presión ejercida por la población peruana.

Si todavía no andas muy enterado de cómo está el asunto en Perú, y por qué la renuncia de Manuel Merino provocó la alegría de la población, déjanos hacerte un breve recuento. Resulta que el Congreso de Perú destituyó a Martín Vizcarra de la presidencia por “incapacidad moral”, acusándolo por supuestos actos de corrupción que arrastraba desde que era gobernador de Moquegua (2011-2014).

Eso sucedió el pasado lunes, y un día después el mismo presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la vacante. El proceso no fue del todo claro para la población, pues rápidamente se generalizó el pensamiento de que todo esto se había tratado de un Golpe de Estado maquilado por el Congreso para que su dirigente tomara la presidencia.

MERINO NO RENUNCIÓ, LXS PERUANXS LOGRARON SACARLO, Y ESTOY ORGULLOSA DE PERÚ pic.twitter.com/gLCgeERRJT

Lo anterior derivó en protestas cada vez más intensas por parte de la población en Perú, las cuales tocaron su punto máximo este sábado por la noche. Durante esta ultima manifestación contra Merino se registraron dos muertes, 100 personas lesionadas y al menos 41 desaparecidos, según información de la BBC.

Por todo lo anterior, en cuanto Manuel Merino salió a presentar su renuncia a la presidencia de Perú, la población comenzó a celebrar con euforia como solo suele suceder cuando la opinión generalizada armoniza tan bien entre la mayoría de ciudadanos de un mismo país.

In pictures: Peruvians celebrate in streets after interim president Manuel Merino resigns pic.twitter.com/qlTP4cFIXE

