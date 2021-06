Ayñ, mi piernita: El PES perdió los estribos en Twitter y los memes son una joya

Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella… Pues resulta que la tarde de este 16 de junio, cuando nadie lo esperaba, las cuentas de Twitter y de Facebook del Partido Encuentro Solidario (PES) echaron una real cana al aire y volvieron loco al internet de las cosas.

El primer tuit que comenzó a sacar dudas sobre si el CM del PES había enloquecido o si los habían hackeado, fue en el que apoyaban la aprobación del matrimonio igualitario en Sinaloa y en Baja California. En el mensaje de la cuenta verificada se lee: “amor es amor”.

Y después de eso ya todo se salió de control. El siguiente mensaje fue ?no sé bebé, no sé bebé? acompañado de una bandera de la comunidad LGBT, seguido por un clásico ?estamos perdidas? y un ?aiñ, mi piernita?.

Al momento ni la dirigencia del partido ni nadie ha explicado lo que está pasando con la cuenta del PES, partido que está en contra del aborto, del matrimonio igualitario y a favor de la “vida y la familia”. El asunto es que los memes no se hicieron esperar y son una verdadera joya.

Y llegó hasta la cuenta de Facebook…

Por medio de sus redes sociales, el diputado de Nuevo León, Carlos Leal, explicó que en su momento le advirtió al presidente del partido, Hugo Eric Flores, el peligro ?de tener progreso manejando sus redes?.

“Estamos perdidaaas”

