Nuestro Pokédex no logra identificarlo, pero podría ser un Clauncher: Un pescador en Reino Unido encontró una langosta azul brillante que resulta ser muy, muy extraña. Sí, según esto, es tan difícil hallar una, que solo existe una posibilidad entre dos millones de hacerlo.

Pescador encontró una extraña langosta azul brillante

De acuerdo con información de DW, un pescador de Reino Unido encontró una langosta azul brillante muy extraña. Así es; este sujetillo encontró este rarísimo ejemplar en las costas de Belfast, en Irlanda del Norte.

Foto:Seafresh.

¿Cuándo pasó esto? Fue justo a principios de febrero que un pescador llamado Stuart Brown, de 28 años de edad, junto a otros compañeros de trabajo, halló a la rarísima langosta, por lo que después de capturarla (obviamente no con una pokébola), la fotografió para presumir lo que había encontrado.

¿Qué pasó después con la langosta?

No se asusten, no la cocinó, no la acompañó con arroz rojo y frijoles refritos como lo hacen en Puerto Nuevo, Baja California, pues el pescador la devolvió al océano ya que no superaba la medida establecida por la legislación de Irlanda del Norte.

Y seguramente se estarán preguntando por qué este descubrimiento es algo único. Pues acá les seguimos contando…

Foto:Seafresh.

Una posibilidad entre 2 millones

Resulta ser que lo que hizo este pescador, al encontrar esta langosta azul brillante, es único, muy especial porque solo hay una probabilidad de que pase esto entre dos millones.

“Busqué en Google para ver qué tan raro era, y descubrí que tenía solo una chance entre dos millones de atraparlo”, contó a un medio local de Belfast.

Foto:Seafresh.

“Nunca había visto una. Otros pescadores con los que he hablado y que son mucho mayores que yo dijeron lo mismo. Así que es una sorpresa para todos”, comentó sorprendido el joven pescador.

Por otra parte, Gareth Jeffreys, director de la Sección de Biología Marina de la Société Jersiaise, explicó a BBC que el color de esta langosta podría deberse a su alimentación o a una anomalía genética heredada.

Sí, según el experto, en el caso de su dieta, la carencia o niveles bajos de una pigmentación antioxidante llamada “astaxantina”, junto a otras proteínas, podría provocar que el caparazón de este crustáceo tenga este color.