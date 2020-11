Pfizer pide a EU aprobar el “uso de emergencia” de su vacuna contra el COVID-19

Luego de dar a conocer que su vacuna tuvo una efectividad del 95%, Pfizer no quiere perder el tiempo y hoy mismo pedirá a las autoridades reguladoras de Estados Unidos que su medicamento sea aprobado para su comercialización.

“Hoy enviaremos una solicitud a la FDA para la autorización de uso de emergencia [en Estados Unidos] de nuestro ARNm, candidato a vacuna que desarrollamos con BioNTech”, anunció Pfizer en sus redes sociales.

La FDA que la farmacéutica menciona en su mensaje no es otra cosa que la Administración de Alimentos y Medicamentos del gabacho, algo así como la COFEPRIS de México, la cual se encarga de dar luz verde a la salida y comercialización de todo medicamento en nuestro país.

Según lo que indican diversos medios, la calidad de emergencia de la aprobación solicitada por Pfizer se justifica en la inminente ola de contagios COVID que se prevé que habrá Estados Unidos, además en el hecho de que, en los últimos estudios, la vacuna demostró tener una eficacia chingona.

De acuerdo con DW, si la FDA otorga la aprobación de emergencia, Pfizer podría comercializar su vacuna el próximo mes. Una muy buena noticia, tomando en cuenta que los especialistas pronosticaban que, si las cosas se dieran como siempre, la aprobación apenas y estaría para mediados de diciembre.

Apenas hace unos días la OMS le bajó la intensidad a muchos que ya andaban echando las campanas al vuelo, luego de que Pfizer anunció que su vacuna era 95% efectiva. No, chavos: por muy rápido que se vaya, las vacunas no estarán listas para frenar la segunda ola de contagios COVID-19, aseguró (no con estas palabras) el director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.

Según el funcionario de la OMS, habría que esperar entre cuatro y seis meses antes de que se pueda hablar de una campaña masiva de vacunación. “Tenemos que entender y asumir que tenemos que subir la cuesta, por el momento, sin vacunas. Si añadimos las vacunas, pero nos olvidamos del resto, el COVID no va a ser eliminado”.

En fin, habrá que esperar qué dice la FDA a la solicitud de Pfizer… y luego ver si esto se replica en otras partes del mundo, porque esto nomás va para Estados Unidos.