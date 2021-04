Y ahora: Pfizer pide a la Unión Europea permiso para vacunar a adolescentes (de 12 a 15 años)

Sigue la Unión Europea. A principios de abril, Pfizer y BionTech presentaron una solicitud ante la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) para poder aplicar la vacuna COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años de edad. Y este viernes, cerramos el mes con la misma petición pero para la Unión Europea.

Lo que buscan Pfizer y BioNTech es expandir el uso de emergencia de la vacuna que desarrollaron contra el COVID-19. Y en el caso de la Unión Europea, la solicitud fue presentada ante la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

¿Con qué respaldan Pfizer y BioNTech esta petición? Las farmacéuticas se aventaron a solicitar la extensión del uso de emergencia con un estudio hecho en más de dos mil adolescentes.

De acuerdo con los resultados, la vacunación entre los adolescentes de 12 a 15 años de edad fue segura y efectiva —aunque las farmacéuticas seguirán monitoreando la respuesta de estos grupos para checar qué onda con la protección de la vacuna a largo plazo.

Esta noticia ya ha sido súper compartida en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos la vacunación de adolescentes —pero de 16 años en adelante— avanza.

Aquí hay que recordar que apenas el 19 de abril, Joe Biden abrió la vacunación para la población de 16 años y más —para esto, cada estado tuvo que adecuar sus leyes y permitir la aplicación de la vacuna entre los y las adolescentes de 16 años.

BREAKING: Today, with @BioNTech_Group, we submitted a request to US FDA to expand emergency use of our COVID-19 vaccine to adolescents 12 to 15 years of age. pic.twitter.com/DlvZBIjYAC

— Pfizer Inc. (@pfizer_news) April 9, 2021