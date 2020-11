Un paso más cerca: Vacuna de Pfizer contra el coronavirus es 90% efectiva

La fase 3 inició a finales de julio y hasta el momento han participado 43 mil 538 personas en las pruebas —de estas, 38 mil 955 recibieron una segunda dosis en noviembre. ¿Los resultados? Han sido favorables, tanto que la farmacéutica Pfizer y la empresa alemana BioNTech anunciaron que la vacuna que han desarrollado contra el COVID-19 tiene una eficacia de 90% y no hay evidencias de infección en las personas a quienes se les ha aplicado.

Es decir, según Pfizer el nivel de eficacia de su vacuna es alta y significa un gran paso para completar las últimas etapas —administrativas— para su producción y distribución.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection.

— Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020