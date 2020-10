2 de octubre no se olvida: Comité del 68 pide investigación contra el expresidente Echeverría

Aunque el Comité 68 Pro Libertades Democráticas suspendió su marcha de Tlatelolco a el Zócalo CDMX —en medio de la pandemia de COVID-19 y tras el enfrentamiento entre feministas y policías—, la mañana de este 2 de octubre llevó a cabo una guardia de honor en la Plaza de las Tres Culturas para rendir homenaje a las y los estudiantes que murieron en la matanza de 1968. Y de igual manera, pidió que Luis Echeverría enfrente un juicio por crímenes de Estado.

Como saben, Luis Echeverría era secretario de Gobernación (Segob) en el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz —presidente de México durante el periodo de 1964 a 1970.

A 52 años del genocidio del 2 de octubre de 1968, nuestra exigencia es muy clara; castigo a Luis Echeverría Álvarez y todos los responsables de la masacre. pic.twitter.com/nNJY745BOi — Comité 68 Pro Libertades Democráticas (@comite68) October 2, 2020

Y apenas en septiembre de 2018 la misma Segob reconoció que los hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas —en 1968— fueron un crimen de Estado.

Ante este escenario y en contexto de la consulta popular que el gobierno de AMLO llevará a cabo para enjuiciar a cinco expresidentes —Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto—, el Comité del 68 cuestionó qué pasa con el caso de Luis Echeverría y por qué las autoridades no reabren una investigación en su contra.

Luis Echeverría

“Luis Echeverría y otros genocidas siguen libres pero siguen vivos y nosotros reclamamos la acción de la justicia y reclamamos de inicio que se reabra, se retome el proceso en contra del expresidente abierto pero interrumpido por la antigua Procuraduría General para proteger a los delincuentes que atacaron a nuestro pueblo señaladamente en esta plaza”, dijo Félix Hernandez Gamundi sobreviviente de la masacre en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

De acuerdo con él y el Comité del 68, el gobierno sigue teniendo una deuda para impartir justicia en este caso.

Y aquí, recordaron que Luis Echeverría sigue vivo —tiene 98 años— por lo que exigieron que retomen la investigación o armen una nueva.

Sobre la investigación contra Luis Echeverría —señalado también por orquestar la Guerra Sucia en la década de los 70 y la persecución de campesinos y guerrilleros—, vale hacer memoria y recordar que en 2006 se ordenó enjuiciar al expresidente e iniciar un proceso por genocidio.

Sin embargo, después de que en junio de 2007 Echeverría fuera puesto bajo arresto domiciliario, ese mismo año la medio libró porque un juez concluyó que ya no quedan responsables de la masacre del 2 de octubre y no había pruebas contra el ex secretario de Gobernación.

A 52 años del 2 de octubre y en contexto de la consulta popular para llevar a juicio a cinco expresidentes, el Comité del 68 busca que Luis Echeverría enfrente la justicia.