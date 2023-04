Ya se le dio carpetazo a la investigación con la que se buscaba que respondiera por delitos electorales… entonces, va la suya: Pío López logró que se le ordene un juez aceptar la demanda de amparo que tramitó para reabrir la investigación para ir contra los que difundieron el video en el que se le ve recibiendo fajotes de billetes.

De acuerdo con diversos medios, fue el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México la que dio el visto bueno a la queja de Pío López (hermano de AMLO), la cual había sido desechada por un juez de distrito… y la cual haría que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a Carlos Loret de Mola por la difusión del mencionado video.

Pío López, hermano de AMLO / Foto: Cuartoscuro

Según reporta Proceso, la demanda del hermano de AMLO había sido archivada porque la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales (FEMDE) la acumuló a la demanda que él tenía en contra por supuesto financiamiento ilícito de campañas de Morena…y, como a esta última se le dio carpetazo, pues entonces las dos… especialmente porque, según el juez, el acto que reclamó Pío López no le causó ningún agravio.

En su fallo, el Tribunal señala que el juez como que mezcló las cosas y estuvo mal en la apreciación que lo llevó a batear la demanda del hermano de AMLO. “No es posible sostener que el acto reclamado no le cause perjuicio al quejoso, como lo estimó la autoridad recurrida y, en esa medida, no existe el motivo manifiesto e indudable de improcedencia que invocó”.

Foto: Pexels // Latinus

Pío López metió el amparo para continuar investigando la difusión del video en el que se le ve recibiendo fajos de dinero desde el 22 de diciembre del año pasado, ya que meses antes, en octubre para ser precisos, la FGR no ejercer acción penal en su contra… y pensó que, entonces, todos se iban a casita felices. Pero no: Pío López considera que no debía cerrarse la investigación en la que él está en calidad de víctima.

Recordemos que fue Carlos Loret de Mola quien, en su programa en Latinus, difundió las imágenes en las que se ve a Pío López recibiendo dinero de David León Romero… a quien le costó la chamba que, en ese entonces (agosto del 2020), apenas se le había asignado para coordinar la empresa del Estado encargada de la distribución de medicamentos.