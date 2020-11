Pío López Obrador pide detener investigación del INE por videos

Ante el INE hay dos quejas por los videos donde se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero de David León Romero, ex coordinador Nacional de Protección Civil. Y el Instituto Nacional Electoral ya está atendiendo las denuncias con una investigación del caso peeeeeeeeero. El hermano del presidente apeló ante el TEPJF para frenar las indagatorias.

De acuerdo con Milenio, Pío López Obrador presentó un recurso de apelación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que ordene al INE detener la investigación que hay sobre él por los “apoyos” entregados de la mano de David León Romero —en contexto de las elecciones estatales de 2015.

Pío López Obrador

Eso no es todo. Milenio dice tener información confirmada del paro que Pío López Obrador buscó con un exmagistrado. ¿Y eso? De acuerdo con este diario, el integrante de Morena pidió al exmagistrado Salvador Nava que le eche una mano y se encargue de su defensa ante las denuncias presentadas precisamente por los videos.

Y se supone que con la asesoría del magistrado, Pío López Obrador apeló ante el TEPJ con el argumento de que no puede ser investigado por hechos que ya prescribieron.

De acuerdo con el morenista, él no puede ser investigado porque los delitos electorales tienen una prescripción de tres años. Es decir, si en ese periodo las autoridades no investigan el caso, entonces ya no se pueden hacer las indagatorias. No hay recursos legales.

Otra cosa que Milenio detalló, mediante fuentes, es que la investigación del INE se basa en indagatorias periodísticas y no tanto en los videos. Por ejemplo, en el cuestionario se le pide a Pío aclarar de dónde salieron los 2.4 millones de pesos que recibió en 2015 y que supuestamente sirvieron para apoyar a Morena en las campañas estatales.

Pero pues está información no viene en los videos como tal, así que por ahí la indagatoria no podría prosperar.

Las denuncias contra Pío

Por estos videos, dados a conocer por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus, el PAN presentó una denuncia contra Morena, David Romero y Pío López Obrador en el INE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y la FGR.

El PRD (Partido de la Revolución Democrática) hizo lo mismo ante el INE y de ahí las dos quejas que el Instituto está atendiendo.

Ya sólo como contexto, vale recordar que a finales de agosto Latinus publicó un par de videos donde se observa al hermano del presidente recibiendo dinero de David León Romero —quien tuvo que renunciar a la función pública en lo que se llevan a cabo las investigaciones.

Los videos corresponden a 2015 en contexto de las elecciones estatales y, según la versión de AMLO, los recursos se destinaron a apoyar a Morena —dinero que se juntó con el apoyo de militantes y civiles para una buena causa, según Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, las quejas van sobre por qué no se fiscalizaron estos recursos y por qué Morena nunca rindió cuentas —además de que existen señalamientos sobre la presunta participación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de manera específica de Manuel Velasco en todo este rollo.

¿Por qué? Las elecciones fueron en Chiapas y por allá Morena andaba movido. Además de que la presencia de David León, cercano a Manuel Velasco, hizo que la oposición apuntara contra el PVEM.

Al respecto, Manuel Velasco se deslindó del asunto.

El hermano del Presidente cuenta con al menos tres grupos de abogados para que lo defiendan en las cuatro demandas que hay un su contra https://t.co/L3LElVuvGO — Milenio (@Milenio) November 5, 2020

¿Qué dijo AMLO?

En la mañanera de este 5 de noviembre sobre todo este rollo, el presidente dijo que se aplique la ley, aunque se trate de su hermano y después aseguró que en su gobierno no hay “nepotismo, amiguismo ni influyentismo”.

“Cero corrupción, cero impunidad, no voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia”, insistió.

De paso, AMLO aseguró que no se ha comunicado con el INE o con los magistrados del TEPJF para frenar las investigaciones en contra de Pío.

“Nunca he visto, desde que soy presidente, al presidente del Consejo del INE, del Instituto Nacional Electoral, nunca lo he visto y al del Tribunal Electoral tampoco”.