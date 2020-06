La desinformación es un mal muy, pero muy peligroso. Ohh sí, basta con enterarnos de algunas situaciones que pasan de lo gracioso a lo preocupante para entender a qué nos referimos. Ocho trabajadores con la encomienda de reparar una antena de telecomunicaciones fueron retenidos por pobladores de Perú, quienes pensaron que en realidad estaban instalando una antena de tecnología 5G y —sí, adivinaste— creyeron que ésta tenía como propósito transmitir el coronavirus.

Resulta muy preocupante porque si bien no sucedió así, los pobladores bien pudieron hacerle daño a los trabajadores por tener la información errónea —muuuuy errónea— de que las antenas 5G son usadas para dispersar el nuevo virus que produce la enfermedad COVID-19 (sí, todo por la desinformación relacionada a teorías conspirativas sobre la pandemia).

De acuerdo con información de la agencia internacional AFP, retomada por medios locales, el suceso tuvo lugar la noche del pasado miércoles cuando los trabajadores de la empresa Gilat Perú acudieron a la comunidad Huachhua Chopcca para cambiar un nodo averiado en una antena, pues se detectaron problemas de conectividad.

Al verlos, los pobladores se imaginaron lo peor. Pensaron que estaban instalando una antena 5G para contagiar el coronavirus en la comunidad y eso los motivó a retener a los trabajadores luego de que éstos no accedieron a retirar las antenas tal como se les exigió.

Fueron liberados este sábado

Arieh Rohrstoc, vocero de Gilat Perú, aseguró el pasado viernes que no tenían ningún tipo de comunicación con ellos. “Fueron retenidos cuando trataron de salir y no tenemos comunicaciones con ellos desde el miércoles por la noche. Piensan en forma errónea que el COVID se transmite por ondas de radio; nuestra tecnología es inalámbrica y el virus no se puede transmitir por ondas electromagnéticas”, señaló.



Pero por fortuna, los ochos trabajadores fueron liberados este sábado según informó la policía local. Leni Palacios, oficial de la comisaría de Hancavelica, informó a AFP, en palabras retomadas por France 24, que todos los trabajadores fueron puestos en libertad tras una reunión entre los pobladores y autoridades del Ministerio de Transportes, el gobierno regional y la empresa Gilat Perú.

Las autoridades del Ministerio anunciaron que impulsarán el diálogo con diferentes comunidades con el fin de brindarles toda la información necesaria para evitar que crean en teorías como la de la supuesta relación entre la tecnología 5G y el coronavirus.

Cabe mencionar que los trabajadores fueron mantenidos en buenas condiciones durante el tiempo que los tuvieron retenidos. Concluye así —y esperamos que no se repita— otra noticia que da testimonio de lo peligroso que pueden ser las Fake News, las teorías conspirativas y la desinformación.