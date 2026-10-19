La policía de Israel anunció la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con los ataques en Cisjordania que dejaron múltiples heridos, entre ellos una periodista estadounidense y diplomáticos europeos.

Lo que necesitas saber: Este fin de semana, una fotoperiodista y diplomáticos europeos resultaron heridos tras dos ataques diferentes de colonos.

Con la novedad de que la policía de Israel anunció la detención de 10 personas presuntamente relacionadas con los ataques en Cisjordania que dejaron múltiples heridos, entre ellos una periodista estadounidense y diplomáticos europeos.

Ataques de colonos en Cisjordania // Foto: Redes sociales (captura de pantalla).

Policía de Israel arresta a 10 personas por ataques de colonos en Cisjordania

Lo dicho. Este lunes, autoridades israelíes informaron la detención de 10 personas por su presunta participación en los recientes ataques cometidos por colonos en Cisjordania.

En estos incidentes registrados el pasado 16 de octubre, resultó lesionada Heidi Levine, fotoperiodista estadounidense de The Washington Post, quien se encontraba cubriendo la cosecha de aceitunas en Cisjordania.

Tan solo un día después, un convoy en el que viajaban diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia fue emboscado y apedreado por otro grupo de colonos.

Mediante redes sociales, las autoridades israelíes señalaron que las detenciones se realizaron a primera hora del día en varios puntos de Ramala (centro de Cisjordania) como parte de la operación ‘Hoja de olivo’.

La finalidad del operativo era “localizar a sospechosos implicados en los recientes actos de violencia, así como a personas que infringían órdenes militares, tales como la prohibición de entrar en zonas declaradas como ‘zonas militares cerradas’”.