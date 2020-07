¡Héroe sin capa! Policía de Michigan se rifa salvando la vida de una bebé que no podía respirar

¡Héroe sin capa! En estos momentos súper difíciles de la pandemia, la violencia ejercida por los policías —hay casos en todo el mundo— y la incertidumbre social y económica; historias como esta nos hacen confiar. ¿Qué pasó? Un oficial de Sterling Heights, Michigan, logró salvar la vida de una bebé que se estaba ahogando y luchaba por respirar.

Los hechos quedaron registrados en un video que ya se viralizó en Estados Unidos y gracias a este se ha reconocido la labor del oficial Cameron Maciejewski. Va la historia.

NICK OF TIME: A police officer saves a three-week-old baby from choking as distraught family watch on. https://t.co/L313ezYyZL pic.twitter.com/SlWaB1BlYg

— ABC News (@ABC) July 14, 2020