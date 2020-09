¡Gandallas! Policías arrestan violentamente a niña de 12 años en Hong Kong

Recientemente, la radio de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong, en China, y varios usuarios de redes sociales, compartieron un video mostrando como una niña, de tan sólo 12 años de edad, intenta escapar de policías antidisturbios y cómo la derriban y arrestan con exceso de violencia.

Tras estos hechos, de acuerdo a DW, la policía de Hong Kong emitió un comunicado en el que mencionaron que los oficiales detuvieron a la niña cuando huía y por ello la trataron como sospechosa. Además, señalaron que utilizaron una fuerza mínima.

Sí, esto a pesar de que en el video se ve claramente que más de un policía se abalanza contra ella y la tiran al suelo donde ya no la dejan levantar.

Después la autoridades chinas mostraron su preocupación de que niñas menores de edad participen “en grupos prohibidos”, por lo que invitó a todos lo niños y adolescentes a mantenerse alejados de estas concentraciones.

Watch how the Hong Kong police treated this frightened girl who was only walking on a shopping street. #FreeHongKong #StandWithHongKong pic.twitter.com/8rwoRoYRqd

El arresto de esta niña de 12 años ocurrió durante manifestaciones en Hong Kong, en las que cientos de personas fueron detenidas durante una protesta contra la nueva Ley de Seguridad Nacional. Sí, las personas exigen el derecho a votar el día en que originalmente debían realizarse las elecciones del Consejo Legislativo de 2020.

Por otra parte, la policía dio a conocer el arresto de 289 ciudadanos, de los cuales 270 fueron por reunión ilegal. Incluso, los activistas Figo Chan, del grupo Civil Human Rights Front y el legislador Leung Kwok-hung se encontraban entre los arrestados.

While buying paint for homework, a 12yo girl was brutally smashed to ground by #hkpolice, after she was terrified and tried to run away. In #policestate under #nationalsecuritylaw, you will face #policebrutality even though you are just going shopping. pic.twitter.com/ePb7euHpel https://t.co/X58gbv6Sjq

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 6, 2020