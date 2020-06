1 de cada 5 policías no recibe entrenamiento para disparar: Datos sobre la precaria situación en México

La relación de los mexicanos con la policía es muy compleja. Durante las últimas semanas —después de la muerte de Giovanni López en Jalisco o la agresión a Melanie en la CDMX—, las tensión entre la sociedad y las autoridades ha llegado a puntos críticos. Sin embargo, un estudio publicado esta semana, nos recordó que los uniformados también forman parte de este sistema precario en México, en donde la inseguridad y las limitaciones agarran parejo.

El estudio es una encuesta realizada, de manera anónima, a más de 4 mil 400 policías ubicados en 28 estados del país.

El proyecto fue realizado por la organización Causa en Común y busca saber qué piensan los policías de México. Específicamente, se enfoca en el funcionamiento de sus corporaciones, sus dinámicas laborales y las condiciones en las que trabajan todos los días… que la neta, después de leer el estudio son preocupantes.

Échenle un ojo a estos 8 datos para conocer un poco más la precaria situación de los policías en México.

82% de los policías gana menos de 15 mil pesos.

De acuerdo a los entrevistados en este proyecto de Causa en Común, el 82% de todos los policías gana menos de 15 mil pesos. Y como si no fuera complicado, de ellos, el 36% no alcanza siquiera un salario de 10 mil pesos. “Definitivamente se ocupa un mejor salario, principalmente por el riesgo y tensión que vivimos día a día”, comentaba uno de los testimonios.

Además, estos salarios son diferenciados por estado. Imagínense que en Oaxaca, el salario promedio es menor a 7 mil 500 pesos mensuales.

Más de la mitad de los policías ha tenido que pagar por su uniforme

El 51% de los policías entrevistados mencionó que ha pagado de su propia bolsa para tener calzado y botas de trabajo. A eso, súmenle que el 42% mencionó que paga por su uniforme y al 35% le cobran la papelería utilizada en los informes de trabajo.

¿En dónde está más complicado? En Chihuahua 9 de cada 10 policías desembolsó por sus botas.

50% de los policías de Veracruz pagó por su chaleco antibalas

Uno pensaría que el chaleco antibalas forma parte del uniforme básico para convertirse en policía… pero no. De acuerdo a los entrevistados por Causa en Común, en Veracruz el 50% de los policías ha tenido que pagar para tener una de estas prendas.

A nivel nacional esta preocupante medida sí baja bastante, pero es de señalar que, en México, el 12% de los policías ha tenido que desembolsar de su sueldo para obtener un chaleco antibalas, esencial en el desempeño de sus labores. Qué complicado, ¿no?

Todo lo que pagan de su propio sueldo

El mismo estudio señala que la situación es complicada pues uno de cada cuatro policías ha pagado de su bolsa las refacciones de su patrulla y sus cartuchos de balas.

Y ya siguiendo con el asunto: el 12% le tiene que poner gasolina a la patrulla de su propia cartera.

80% no tiene seguro de gastos médicos mayores

Los seguros de salud y de vida son importantes para el cumplimiento de sus labores. Sin embargo, Causa en Común reporta que el 80% de los policías no tiene seguro de gastos médicos mayores. De la misma forma, el 24% no tiene acceso a seguro de vida y el 39% no tiene seguridad social.

“No hay un seguro de vida para la familia del policía que queda en invalidez o fallezca; de la misma manera las prestaciones son bajas”, señalaba un testimonio.

7 de cada 10 policías no ha recibido NUNCA un ascenso

Qué difícil carrera, ¿no? Imagínate entrar a trabajar —ya sea por vocación o por estabilidad— a una empresa en la que puedes pasar toda tu vida sin recibir un ascenso o algún estímulo económico. Pues esa realidad no se la tienen que imaginar miles de policías en México.

En la encuesta se menciona que el 69% nunca ha recibido un ascenso y el 65% nunca tuvo algún estímulo económico.

El 34% no está capacitado para manejar una patrulla

En el apartado de capacitación vemos una preocupante historia, revelada por el estudio de Causa en Común. Más de la mitad de los policías no ha recibido capacitación de primeros auxilios o de audiencias judiciales. Un 45% reporta que nunca fue entrenado para recibir una denuncia.

Hay otros preocupantes como el 34% que no fue capacitado a bordo de una patrulla… y ya ni hablemos de los diminutos porcentajes de policías que han recibido entrenamiento en perspectiva de género, uso de la fuerza o el procedimiento básico de detención.

49% de los policías de Campeche nunca ha practicado un disparo

El uso de armas. ¿Controvertido? Claro… pero esperaríamos que aquellas personas que trabajan como el monopolio de la fuerza pública —es un decir— estarían entrenadas para manejar una de las herramientas más mortales creadas por la humanidad. Sin embargo, eso no es así.

Un 21% de los policías en México reporta que NUNCA ha practicado a disparar, eso equivale a uno de cada cinco. Esa cifra aumenta considerablemente en Campeche, Tamaulipas y Zacatecas donde son casi la mitad de los agentes los que no han tenido esa capacitación.

A propósito de la publicación de esta encuesta, en #SopitasXAireLibre tuvimos la oportunidad de platicar con Maria Elena Morera, presidenta de Causa en Común, para conocer un poco más a profundidad los motivos de estas malas calificaciones, la precariedad de nuestras instituciones de justicia y las implicaciones que tiene en la inseguridad que vemos día con día.

Échenle una oreja a la entrevista abajito y al estudio completo