Policías de EU son captados agradeciendo a adolescente que mató a dos personas en Wisconsin

La agresión que sufrió Jacob Blake, un hombre afroamericano de 29 años, por parte de la policía de Kenosha, Wisconsin, volvió a encender la llama de las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos. Esto luego de que se diera a conocer un aterrador video en donde policías disparan a Blake en siete ocasiones y sin alguna razón aparente.

El hecho desató una jornada de protestas donde lamentablemente ocurrieron otro par de asesinatos por parte de Kyle Rittenhouse, un joven blanco de 17 años que, armado con un rifle de cargo, viajó desde Illinois para ayudar a los policías –de quienes es grande admirador– a controlar las manifestaciones surgidas por la brutalidad policíaca ejercida a la gente de color en los Estados Unidos.

La intervención de Rittenhouse lamentablemente dejó ver la realidad que viven las personas afroamericanas en Estados Unidos, pues mientras muchos de ellos son asesinados por los policías y sin razón aparente, personas como Kyle Rittenhouse pueden andar por las calles de Estados Unidos, armados y sin identificarse.

Pero si creían que lo más impactante de este caso era la manera en la que el adolescente supremacista andaba por las calles con su rifle de cargo, sin ser detenido o cuestionado por las autoridades segundos después de asesinar a dos hombres afroamericanos y dejar herido a otro más, entonces tienen que ver el video donde las autoridades le agradecen por la ‘ayuda’ y hasta le ofrecen agua.

Un clip corto que se ha dado a difundido en redes sociales, capturó el momento en el que Rittenhouse y otros sujetos caminan por las calles de Kenosha, eso durante una jornada intensa de protestas y al parecer, después de que el adolescente asesinara a dos personas y dejara a una más herida, supuestamente porque se sintió acorralado por ellas.

En el video se aprecian a varias personas –quienes también van armadas– que felicitan a Kyle Rittenhouse por su ‘hazaña’. Pero lo peor de toda la escena es cuando las autoridades en el lugar les dan las gracias a todos los civiles armados (incluido Rittenhouse y sin pedirles que se identifiquen) y les preguntan si necesitan agua, la cual les proporcionan en cuestión de segundos.

Va el video:

HOLY SHIT!🤦🏻‍♂️

MUST WATCH!

Video of @KenoshaPolice

giving water to Kyle Rittenhouse AND Police thanking all the

ALT-Right agitators who were

armed with AR-15!#Kenosha#kylerittenhouse #KidVicious🤦🏻‍♂️

pic.twitter.com/dNgqpf0knC

— kirk acevedo (@kirkacevedo) August 26, 2020