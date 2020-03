Thomas Schäfer, ministro de finanzas del estado de Hesse en Alemania falleció este domingo tras lanzarse a las vías del tren. Hesse es el estado cuya capital es Frankfurt y de acuerdo con el gobierno de esta localidad, la muerte del político alemán está relacionada con la presión generada por la crisis del Coronavirus en todo el mundo.

De acuerdo con los primeros reportes, Thomas Schäfer, político alemán por el partido conservador se sintió abrumado “por las enormes expectativas de la población con las decisiones que debería tomar ante la crisis derivada del coronavirus o COVID-19 en el estado de Hesse, en donde la ciudad de Frankfurt juega un papel importantísimo en la economía ante la cantidad de turistas afectados y vuelos que han sido cancelados en el último mes.

UPDATE: The finance minister of the German state of Hesse, Thomas Schäfer, apparently committed suicide in despair about the scale of the state response required to tackle the #coronavirus crisis, initial investigations suggest. https://t.co/VfYM1GQbhs

