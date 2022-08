Este 1 de julio la Secretaría de Salud presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 sobre COVID-19.

De acuerdo con esto, la muestra a nivel nacional refleja que de la población diagnosticada con COVID-19 que recibió atención, casi el 70% se atendió con médicos privados.

FOTO ILUSTRATIVA: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

COVI-19 y la ENSANUT

Primero es importante mencionar que para al ENSANUT 2021 se obtuvo una muestra nacional de 12 mil 619 hogares de nueve regiones geográficas de México: Pacífico-Norte, Frontera, Pacífico-Centro, Centro-Norte, Centro, CDMX, Estado de México, Pacífico-Sur y Península.

Fuente: ENSANUT 2021

La Encuesta refleja que de las personas diagnosticadas con COVID-19, casi el 70% buscó atención médica privada.

De las personas que se atendieron de manera privada el 32.1% acudió a un domicilio particular de un médico privado, el 11.7% en consultorios anexos a farmacias, el 10.2% en un consultorio dentro de un hospital privado, el 6.7% recibió atención médica privada en su domicilio, el 2.9% acudió a una torre de consultorios, el 2.7% recibió atención médica privada vía remota y el 2.9% en otros privados. Sumando todo casi es el 70% del total.

El 18.7% acudió al IMSS, el 9% en clínicas u hospitales de la Secretaría de Salud, el 2.6% en el ISSSTE y el 0.6% en otros públicos.

Foto: ENSANUT 2021

¿Y las personas que no recibieron atención médica? La ENSANUT refiere que el 76.1% de la población que fue diagnosticada con COVID-19 no buscó atención porque consideró que no era tan grave, el 8% porque no tenía dinero, el 6.9% porque no sabía a dónde acudir, el 6.7% porque tenía miedo de ir al hospital y contagiarse, etc.

Fuente: ENSANUT 2021

¿Y qué onda con las secuelas del COVID?

De las personas que tuvo COVID el 34.5% explica que no tuvo secuelas. Pero el 29.5% refiere fatiga, el 23.1% dolores en músculos o articulaciones, el 21.2% tos, el 20.8% dolor de cabeza, el 14.3% pérdida o disminución de olfato, 14.1% dificultad para respirar y demás síntomas.

Fuente: ENSANUT 2021