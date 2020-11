“Vamos a esperar”: AMLO decide no reconocer (todavía) victoria de Joe Biden

Luego de que medios internacionales proyectaran la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, varios presidentes y jefes de Estado mandaron su felicitación para el candidato demócrata, lo que representa que ya reconocieron su triunfo. Pero AMLO prefiere esperar.

La postura del presidente de México sobre la elección presidencial en Estados Unidos

Durante su visita de emergencia a Tabasco por las graves inundaciones que en enfrenta el estado que lo vio nacer, AMLO decidió que la postura del gobierno mexicano sea “prudente” frente a los resultados preliminares de la elección presidencial en Estados Unidos.

“Vamos nosotros a esperar que se terminen de resolver todos los asuntos legales. No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y respetuosos del derecho ajeno. Entonces queremos esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección en Estados Unidos“, respondió a un reportero que le pidió su tan esperada postura al respecto.

El presidente de México dejó claro que nuestro país tiene una excelente relación con ambos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. AMLO se expresó bastante bien de Donald Trump pues aseguró que él fue muy respetuoso de México (¿enserio?), y también mencionó que la relación con Biden es muy buena. Pero lo mejor es ser prudentes por el momento.

“Les aclaro que tenemos muy buena relación con los dos candidatos. El presidente Trump ha sido muy respetuoso con nosotros y hemos logrado muy bueno acuerdos. Y le agradecemos porque no ha sido injerencista y nos ha respetado. Y con el candidato Biden, lo mismo, lo conozco desde hace más de diez años“ indicó AMLO.

AMLO recordó “fraude” del 2006 como precedente para no felicitar (por ahora) a Joe Biden

El mandatario mexicano explicó los motivos que lo impulsan a esperar que todos los procesos legales que faltan se resuelvan antes de reconocer y/o felicitar a Joe Biden. Recordó el proceso electoral de 2006 cuando cayó ante Felipe Calderón, asegurando que los presidentes y jefes de Estado que felicitaron al entonces panista sin que se resolviera aún la elección cometieron una imprudencia.

“Yo no puedo decir: felicito a un candidato, felicito al otro, porque quiero esperar a que termine el proceso electoral. Nosotros padecimos mucho de las cargadas, de cuando nos robaron una de las veces la presidencia. Todavía no se terminaban de contar los votos y ya algunos gobiernos extranjeros estaban reconociendo a los que se declararon ganadores (…) una imprudencia, eso no queremos hacerlo nosotros“, explicó AMLO.

México felicitará al ganador cuando concluya el proceso electoral de EU

Ya para finalizar su postura sobre la virtual victoria de Joe Biden, AMLO indicó que una vez que concluya debidamente el proceso electoral en Estados Unidos, entonces sí se dará a conocer el reconocimiento por parte del gobierno mexicano… “Entonces terminan sus procesos, se resuelve quién triunfó… y en ese momento nosotros damos a conocer nuestro reconocimiento”, dijo.