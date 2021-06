Anda la osa: Hay fallas en el PREP de Guerrero rumbo a las elecciones

Y luego en Guerrero… El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, explicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que está a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, está presentando algunas fallas.

Afirmó que si esas fallas no se arreglan en las próximas horas, la autoridad local tendrá que anunciar cómo lo sustituirá o en su caso cancelará.

El asunto es que de todos modos, los resultados para la gubernatura de Guerrero serán informados por el INE sin ningún inconveniente, con el conteo rápido a más tardar a las 11:00 horas.

¿Qué fallas son? El consejero presidente explicó que han habido algunos desfases “y uno en particular que nos preocupa”, pero que ya están viendo si se pueden subsanar los requisitos técnicos a tiempo para las elecciones.

¿Qué es el PREP?

Es un mecanismo que va generando, poco a poco, información preliminar de los resultados. Contiene imágenes y datos de todas las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas del país.

“Cuando oigan que alguien habla de tendencias en el PREP, está mintiendo. No le hagan caso. Ya de entrada hay algo que funciona mal porque el PREP no arroja tendencias, el PREP lo que hace público son los resultados de la votación, ahí sí ya no son porcentajes, son números absolutos. Casilla por casilla, conforme vamos recibiendo en el INE esa información”, nos explicó Córdova.

Pero hay una cosa que aclarar. El INE tiene el control del PREP de las diputaciones federales y las 15 gubernaturas, el resto de los resultados corresponde a las autoridades locales. En estos casos, los PREP son responsabilidad se los Organismos Públicos Locales Electorales.

*Con información de Excélsior