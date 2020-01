¡Prepárate! El primer macrosimulacro del 2020 será el 20 de enero

¡Qué no te agarren desprevenido! El próximo lunes 20 de enero del 2020, todas las alarmas sísmicas de la Ciudad de México y diferentes estados, se activarán como parte del primer macrosimulacro del año. De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil, los altavoces se escucharán en punto de las 11 de la mañana, hora del centro. Desde ese momento, escuelas públicas y privadas, oficinas, tiendas, centros de salud y todos los lugares participantes evacuarán con el ya conocido: No corro, no grito, no empujo.

No hagas caso a charlatanes, este ejercicio no tiene nada que ver con que se aproxime un gran temblor, los sismos son impredecibles. Por el contrario, se trata de fomentar una cultura de prevención, que salva vidas al tiempo que agiliza la capacidad de reacción. Por eso, tanto tu participación, como la de todos los ciudadanos es indispensable.

Así mismo, la organización gubernamental aclaró en un comunicado, que el macrosimulacro se realizará en la capital del país, así como en los estados más vulnerables a los movimientos telúricos, sin embargo, habrá otras regiones que estén exentas pues “no todas las entidades Federativas están expuestas a sufrir los efectos de un sismo”. En septiembre del 2019, la alarma se activó en 18 estados durante el macrosimulacro.

Hablando específicamente de la Ciudad de México, el macrosimulacro del 20 de enero, será el primero de dos más que experimentaremos a lo largo del 2020. Pues según se especifica en un comunicado de prensa, el gobierno federal retomó la propuesta de la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, para realizar tres macrosimulacros a lo largo del año, el primero en enero, el segundo que se realizará en el mes de mayo, mientras que habrá uno más durante septiembre. Además, la invitación para inscribir a todos los inmuebles participantes dentro de la coordinación de Protección Civil, estará abierta hasta el 19 de enero.

¿Qué hacer durante el macrosismo?