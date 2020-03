¿Se acuerdan de la tamaliza que organizó AMLO para pasar charo… digo, pedir a empresarios cooperar con la compra de cachitos de la rifa del avión presidencial? Pues bueno, algo tan simple como la información de quiénes fueron las personas físicas y morales a los que se invitó a aquella magna cena en Palacio Nacional ‘quesque’ no existe… al menos eso asegura Presidencia.

De acuerdo con Proceso, desde el pasado 13 de febrero la agencia Apro envío solicitudes de información a la Oficina de Presidencia de la República, para que les pasaran la lista de invitados al “Tamaliza Gate”… sin embargo, la respuesta fue que “después de una búsqueda exhaustiva, amplia y razonables”… no existe ningún documento que pueda satisfacer el requerimiento.

Fue el pasado 12 de febrero cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador sedujo a empresarios con los tamales de chipilín más pinc$%&/es caros de la historia. En aquella tamaliza, el mandatario entregó a cada uno de los invitados (puro empresario de alto calibre) una “carta compromiso” en la que, valga la redundancia, se comprometían a apoyar en la venta de los cachitos de la rifa del avión presidencial…

La misión del presidente fue exitosa. Al día siguiente, durante la conferencia mañanera, aseguró que 75 de los invitados se habían comprometido a entrarle a la rifa… y no nomás con un boletito, sino con la compra de cachitos equivalentes a mil 500 millones de pesos.

“Todos (los empresarios) expresaron su apoyo; sin que tomaran la palabra hubo una manifestación de respaldo a la decisión que se tomó de rifar el avión presidencial”, aseguró AMLO.

¿Cómo de que no hay lista de invitados?

Para evidenciar lo ridículo de la respuesta de la Unidad de Transparencia de la Presidencia de la República a la petición de la agencia Apro, Proceso señala que en aquella conferencia mañanera celebrada un día después de la tamaliza en Palacio Nacional, AMLO aseguró que las “cartas compromiso” fueron entregadas a todos y cada uno de los empresarios…

“Porque teníamos que tener un registro, y esa hoja la llenaron quienes participaron, ellos le pusieron cuánto, firmaron y la depositaron en un ánfora (…) y se quedó de que Banobras y la Presidencia de la República van a cuidar esa información”.

Los de Apro no son los únicos que han pedido a las autoridades la información relacionada con los invitados a la tamaliza en Palacio Nacional.

Hace unas semanas, representantes del PRD exigieron dicha información a la Secretaría de la Función Pública… no toda: nomás la lista de empresarios que sí se apuntaron con la adquisición de cachitos de la rifa. Pues para ver si en un futuro esos empresarios no resultan sospechosamente beneficiados con algún contrato dubernamental… y, claro, también de los que no le entraron, para verificar si después no son extorsionados por la Unidad de Inteligencia Financiera o presionados por el SAT.