Jeanine Áñez, la presidenta de Bolivia, da positivo a coronavirus

En los últimos meses se ha incrementado el número de mandatarios que se han contagiado de coronavirus. No sólo en México, pues la verdad es que esto ha ocurrido en varias partes del mundo. El caso de COVID-19 más reciente es el de Jeanine Áñez, presidenta interina de Bolivia.

Fue la tarde de este jueves 9 de julio cuando la mandataria interina de boliviana, quien ocupó el lugar de Evo Morales, dio a conocer a través de un video posteado en su cuenta de Twitter que había dado positivo por COVID-19. O al menos ese fue el resultado de la prueba que Áñez se realizó hace unos días y luego de que varios miembros de su equipo contrajeran la enfermedad.

Áñez estará en cuarentena hasta realizarse una nueva prueba de COVID-19

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte y voy a seguir trabajando de manera virtual, desde mi aislamiento”, mencionó Jeanine Áñez agradeciendo a los bolivianos que trabajan en ayudar durante la emergencia sanitaria del coronavirus. “Juntos, vamos a salir adelante”, finaliza en su video.

Acá abajito lo pueden ver:

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Jeanine Áñez, quien busca la presidencia de Bolivia –las elecciones en dicho país se iban a llevar en el pasado mes de mayo pero pelas por la pandemia de coronavirus–, se suma a los más de 42 mil contagios que se han contabilizado en el país sudamericano, mismo que hasta este 9 de julio contabiliza más de 1500 muertes y donde afortunadamente 12 mil personas han logrado vencer a la enfermedad.

Asimismo, Áñez se une a la lista de presidentes de Latinoamérica que se han contagiado de COVID-19. Cabe recordar que apenas el pasado 7 de julio, Jair Bolsonaro confirmó que había dado positivo en la prueba de coronavirus que se realizó hace unos días, después de presentar fiebre y otros síntomas de la enfermedad.