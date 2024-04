Aprovechando que es día del niño… Resulta que para el segundo debate presidencial la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se fue de los Estudios Churubusco porque no pudo ver el espectáculo desde el interior del foro.

Y no solo ella, sino también las consejeras afines a ella: Norma Irene de la Cruz, Ruta Bell López y el consejero Jorge Montaño.

La cosa es que no es el primer berrinche de este grupo de consejeras y consejero por ver el debate desde dentro del foro, porque también ocurrió en el primero.

El berrinche de la presidenta del INE

El colmo… Mientras los periodistas luchaban contra la falta de internet y de señal durante la cobertura del Segundo Debate Presidencial en los Estudios Churubusco, la consejera presidenta del INE y otros tres consejeros se fueron de las instalaciones porque no los dejaron ver el espectáculo desde dentro del foro.

Resulta que un día antes, apareció en el set del debate una cabina especial que la consejera presidenta Guadalupe Taddei mandó a poner sin avisar a la Comisión Temporal de Debates.

¿Una cabina para qué? Bueno pues la idea era que ella y sus amigos consejeros pudieran tener un lugar dentro del foro y poder ver el debate en primera fila.

De acuerdo con la periodista Jannet López Pince de Milenio, la construcción de esta cabina comenzó el viernes 26 de abril a pesar de que horas antes los representantes de los candidatos no aceptaron que ningún consejero estuviera dentro del foro.

Se supone que la cabina tendría material reflejante para que las consejeras no pudieran tener contacto con las y el candidato. Esto porque en el primer debate la candidata Xóchitl Gálvez se quejó.

A final de cuentas los equipos de los candidatos no dejaron que el equipo de consejeros entraran al foro, por lo que Guadalupe Taddei y sus amigos mejor se fueron de los Estudios Churubusco y la cabina VIP no sirvió para nada.

La cosa es que como les contábamos antes, esta no es la primera vez que esto sucedió.

Durante el primer debate presidencial, que se llevó a cabo en la sede principal del INE, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei y sus amigos se metieron al foro y pusieron unas sillas en la parte derecha del set para ver el espectáculo en primera fila.

Esto a pesar de que ya existían acuerdos para que ningún consejero o consejera estuviera dentro del set.

Por eso una de las candidatas, Xóchitl Gálvez, se quejó argumentando que podría ver a las consejeras y sus reacciones, cosa que la distrajo durante el debate.

Los periodistas le preguntaron a la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pero se hizo como que la virgen le habló.

Por su parte la consejera Norma Irene de la Cruz afirmó que se trató de un acuerdo de la mesa de consejeros y que como ella está en su casa, pudo entrar. Que lo que importa es quienes debatieron, no quienes estuvieron dentro del foro.

Dijo que ellas hablaron con las candidaturas cuando terminó y que a ella no le pasaron ninguna queja.

?#Ahora | La consejera Norma Irene de la Cruz justificó así que ella y tres consejeras más hayan decidido estar dentro del foro durante el #DebateINE, lo que causó quejas de las candidatas. “Estábamos en nuestra casa”, expresó. pic.twitter.com/yEz6FDVMvT — Animal Político (@Pajaropolitico) April 11, 2024

En este mismo sentido, la consejera Rita Bell López afirmó que no fueron una distracción, que no se movieron, que no dijeron nada y que no fue tema.

