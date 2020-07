El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro da positivo a COVID-19

A tempranas horas de este día, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro confirmó que dio positivo en la prueba para detectar COVID-19.

En diferentes medios de comunicación de Brasil, el polémico mandatario informó sobre su estado de salud: “Todos sabían que llegaría a una parte considerable de la población tarde o temprano. Fue positivo para mí”, refiriéndose al examen que se realizó desde este lunes 6 de julio.

