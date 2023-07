Por qué debes saber esto: Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad dio a conocer que, con la Operación Safiro, gobiernos del PRI movieron 650 mdp.

Y, con esto, parece que se cierra (al menos en lo electoral) uno de los casos de corrupción más chonchos de los últimos años. Ahora la pregunta es, ¿entonces a dónde se fue toda la lana que se movió con la “Operación Safiro”?, porque a las campañas del 2016 del PRI, no… según determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En boletín difundido en sus redes sociales, el máximo tribunal en materia electoral de México dio a conocer que, por mayoría de votos, se confirma el carpetazo que el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio al tema de la “Operación Safiro”, ya que no se pudo comprobar que el PRI haya recibido toda la lana que, según, recibió y utilizó para campañas del 2016.

“César Duarte y EPN (2015)”. Foto: Cuartoscuro.

Tribunal Electoral no niega “Operación Safiro”, peeeero…

De acuerdo con el TEPJF, pues igual y sí se desviaron dineros del gobierno de Chihuahua (principalmente)… sin embargo, de eso a que todo ese varo haya ido a caer en las cuentas de las cuales se abasteció el PRI para sus campañas, no. Al menos, no se pudo comprobar.

“Realizadas diversas diligencias, el INE no encontró evidencia que permitiera sostener que los recursos ingresaron al PRI o que le beneficiaron”, asegura el Tribunal Electoral.

Foto: @TEPJ

“Aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI”, agregó en favor de una primera resolución emitida por el INE… con la cual Morena no estuvo de acuerdo y, por ello, acudió al Tribunal Electoral, pero pues, como se puede ver, salió lo mismo.

¿En qué consistió la llamada “Operación Safiro”?

Para no irnos tan lejos, el TEPJF muy bellamente lo describió: fue una operación que implicó el envió de 250 millones de pesos (bueno, quienes realizaron la investigación señalan que, en realidad, fueron por ahí de 650) del gobierno federal, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, al gobierno de Chihuahua (del ahora entambado César Duarte) y, de ahí a cinco empresas.

Dichas empresas recibieron tooooda esa lana para la “prestación de servicios”. Servicios que, claro, nunca se realizaron…. Sin embargo, a pesar de ellos, pues no tuvieron empacho en mover los millones a distintas subempresas, las cuales, a su vez, enviaron los millones a distintas cuentas que, hasta donde se suponía, eran de donde se abasteció el PRI para sus campañas. Sin embargo, según el INE y ahora el TEPJF, de esto último no hay pruebas y tan, tan.

Ahhhh, el TEPJF remató su comunicado indicando que dos magistrados pidieron regresar el asunto al INE, para volver a investigar con más ganas… pero parece que los batearon.