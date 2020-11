PRI pagará multa de 84.3 mdp por andar vendiendo lista nominal de electores

Una semana le tomó al Instituto Nacional Electoral (INE) decidir si le aplicaba al PRI la sanción más alta hasta ahora impuesta, luego de haber cachado al partido intentando vender la lista nominal de electores.

Y bien, pues siempre sí: por mayoría, el Consejo General del INE dio luz verde a imponer una multa de 84.3 millones de pesos al PRI, por actuar negligentemente en el resguardo del listado nominal que se había entregado a “que para una verificación”. Peor cuál, ya después lo andaban vendiendo en Mercado Libre a 12 mil varos. Nueva cifra, porque inicialmente se dijo que lo remataba en 2 mil pesos. Como sea, era un ofertón.

Durante la sesión en la que se avaló la sanción, el consejero electoral, Ciro Murayama lamentó el asunto, recordando que no es la primera vez que se ha expuesto de esta manera al padrón electoral, el cual está conformado por información de más de 98 millones de ciudadanos.

La multa de 84.3 millones de pesos al PRI es la más alta sanción que se ha impuesto a un partido… peeeero, hasta eso el INE se las va a dejar en cómodos pagos mensuales: 14 millones 64 mil pesos en cada exhibición, por medio año, los cuales serán descontados directamente de sus ministraciones mensuales.

“Tras una investigación exhaustiva se acreditó que Mario Silva Rodríguez es la persona que pretendía realizar la venta de la base de datos que se entregó al PRI el 12 de febrero de 2015 y que nunca fue reintegrada a la autoridad electoral”, señala el comunicado emitido por el INE.

El PRI quería pagar multa hasta después de elecciones federales

Al parecer, las pruebas para demostrar que andaban vendiendo el padrón electoral fueron irrefutables, ya que el PRI no la hizo tanto de emoción. Lo que sí pidió el representante del tricolor ante el INE, Gerardo Triana, fue que les dieran chance de comenzar a pagar luego de las elecciones de 2021, para que no se vean afectadas sus campañas…

Pero nel: los consejeros decidieron no hacer caso a la petición para postergar el cobro de la multa, remarcando que nomás le tomará seis meses terminar de pagar. Así que, cuando antes empiecen, mejor. Ahh y a la persona que pretendía vender la lista nominal le tocó una multa de 40 mil pesos.

Pues bueno, a ver si así ya entiende el PRI que no debe andar vendiendo lo que no es suyo (sobre todo si se trata de información sensible), ya que no es la primera vez que lo hace: trató de vender la información de los electores de Sinaloa en 2018 y, en 2016, hizo lo mismo con la lista de Baja California, razón por la cual se les multó con 16 melones de pesos.