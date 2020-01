Profeco alerta sobre mermeladas y cajetas que ‘engañan’ al consumidor

Quesos de origen vegetal, atunes de soya, luego las hamburguesas de pellejo y ahora, la Procuraduría Federal del Consumidor, alerta sobre algunas mermeladas y cajetas que engañan al consumidor. ¡A dónde vamos a parar! Pero tranquilos, al menos esta vez no se trata de jaleas hechas tomates ni nada por el estilo, el jalón de orejas es en torno a que incumplen algunos requisitos de etiquetado.

Dentro del número 515 de la Revista del Consumidor, correspondiente al mes de enero de 2020, la Profeco publicó el resultado de un análisis practicado a 19 cajetas y 19 mermeladas de fresa, adquiridas en diversos puntos de la Ciudad de México, detectando marcas que presentan diversas irregularidades en su etiquetado.

Por ejemplo, en cuanto a la etiqueta una mermelada de fresa ‘sin azúcar’ adicionada de 235 gramos, viene acompañada de la leyenda “Avalado por la Federación Mexicana de Diabetes AC”, sin embargo, la Profeco detectó que ni siquiera cumplen con el criterio para azucares simples establecido por la propia FMD, con la argumentación de que los azucares provienen de la fruta.

Por su parte, algunas otras mermeladas presentaron menor porcentaje de frutas que el indicado. Mientras que las marcas ‘Tasty Dbs’ sin azúcar de 355 gramos, y ‘Biolicious’ sin azúcar añadida orgánica fresa de 235 gramos, “no cumplieron con el contenido neto declarado”. Además, esta última “no demostró uso del logo “Sagarpa México Orgánico Senasica-16-006, Mermelada libre de colorantes o saborizantes”, ni el uso del logo Mexicocert Cert MCPR-0009”.

En cuanto a la cajeta, analizada no se pone mejor la cosa, resulta que a la cajeta de cabra envinada de marca “Casa Adelita Gourmet” de 360 gramos, no es tan gastronómico como su nombre lo indica. Encontraron que además de que no cumple con la cantidad de proteína que pide la norma, de las 19 cajetas analizadas, es la que menos nivel de calcio presenta y por si fuera poco, ni siquiera está elaborada con leche de cabra como en su etiqueta lo presume, sino con leche de vaca.

A través de un comunicado, la Profeco insta a las personas con diabetes a evitar consumir este tipo de productos, pues aunque sean bajos en azúcar, están elaborados prácticamente con almíbar. Mientras que para el resto de la población, se sugiere revisar la fecha de caducidad y leer la etiqueta de las mermeladas de fresa y cajetas, antes de comprarlo. Pues la revista asegura que muchos de ellos, pueden estar adicionados con jarabe de agave o concentrados de jugo.