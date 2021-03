La burla: Profesor del IPN dice que se casa con víctima si le comprueban denuncias de acoso

Circula en redes sociales el momento en que un profesor del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que se postuló a director de la Escuela Superior de Economía, señala que si le comprueban alguna denuncia de acoso que tiene en su contra, se casa con la víctima. Sí, esto durante un debate en línea en el que le preguntaron sobre casos que están alrededor de él.

¿Qué pasó con este profesor del IPN?

En un debate virtual con los candidatos a director de la Escuela Superior de Economía del IPN, uno de los profesores aspirantes, Roberto Can Koh, recibió algunas preguntas sobre denuncias de acoso sexual que tiene en su contra. En específico fue una joven del Consejo Estudiantil quien le realizó los siguientes cuestionamientos:

“La primera es, ¿qué acciones ha presentado siendo subdirector ante la situación de acoso? Y la segunda es, ¿qué soluciones ha presentado desde su cargo como mismo subdirector en cuanto a casos de acoso que se le han manifestado“, preguntó la joven.

A lo que Roberto Can Koh, también subdirector de Servicios Educativos e Integración Social de la Escuela Superior de Economía, solo evadió las preguntas y dijo que todo esto se trataba de las “fuerzas oscuras”: “Jamás han querido la competencia democrática; 25 años saqueando la escuela y esos son los que inventan y sacan a una persona diciendo que es testigo de un acoso de hace 13 años y a esa persona ni se le conoce ni pudo explicar qué hacía en la escuela después de hace 13 años, diciendo que va a buscar una beca en posgrado. Es decir, no se la creen ni ellos mismos”, respondió.

“Pruébenme una y renuncio a la candidatura y me caso con la compañera”

Además de indicar que se han empeñado en dañarlo y que no han podido porque no existe denuncia “concreta”, así como que el director le dijo que no se preocupara porque esto se repite en cada escuela; el profesor del IPN declaró que si alguien le comprobaba que sí acosó a alguien, se casaba con la “agraviada”.

“Pruébenme una y renuncio a la candidatura y me caso con la compañera incluso si se sintió agraviada. No existe, tienen miedo a la democracia. Eso les duele y les pesa”, respondió Roberto Can Koh.

*A partir del minuto 02:50:00 se pueden observar las declaraciones de este profesor del IPN

Tras las polémicas declaraciones, alumnas y alumnos exigen en redes sociales la renuncia de este profesor del IPN, así como que se investiguen los casos de acoso que tiene en su contra.