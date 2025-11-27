Lo que necesitas saber: El Articulo 282 Quater de la iniciativa incluye entre las prohibiciones; la adquisición de vapeadores y la conservación.

¿Te imaginas ir a la cárcel por un vapeador? Y es que en la Cámara de Diputados aprobaron una reforma que no solo prohibe la distribución, fabricación y publicidad de los vapeadores, también la adquisición.

Los castigos van desde multas superiores a los 200 mil pesos (de acuerdo al valor de la UMA) hasta 8 años de prisión. Algunos de los diputados ya comenzaron a señalar que dichas medidas también criminalizan a los consumidores.

Fotografía ilustrativa Getty Images

¿De que va la reforma en contra de los vapeadores?

Desde septiembre del 2025, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre reformar la Ley General de Salud para prohibir cigarrillos electrónicos y vapeadores. En la que se lee lo siguiente:

“Prohibición para la producción, distribución y enajenación de

cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos

análogos, así como para la producción, distribución y enajenación de sustancias toxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo“.

También se establecen penas de 1 a 8 de cárcel por daño a la salud, tal como lo indica el Artículo 456 de la LGS. Y multas equivalentes a cien o dos mil veces el valor diario de la UMA.

“Se advierte que la descripción del tipo penal es coincidente con la propuesta de esta iniciativa pues en ambos casos el bien jurídico tutelado es la salud y la conducta sancionada es una serie de acciones que pueden provocar daño a la

salud de las personas. De tal manera para la sanción del nuevo tipo penal se indican de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de cien a dos mil veces el valor diario de la UMA”.

Hasta ahí todo pinta normal: van contra los fabricantes y distribuidores, el daño a la salud y la protección a la población. El problema viene más adelante.

La Cámara de Diputados ya aprobó en lo general la reforma para prohibir los vapeadores. Foto: Getty images

¿Puedo ir a la cárcel por tener un vapeador?

De acuerdo con Pedro Zenteno Santaella, presidente de la Comisión de Salud, está reforma no va contra los consumidores —asegura que prohibición va directamente a la producción y distribución.

Pero lo que dicen es muy diferente a lo que aparece en los documentos.

En la iniciativa encontramos que el Articulo 282 Quater incluye entre las prohibiciones; la adquisición de vapeadores y la conservación. Es decir, que las personas no pueden ni siquiera tener un vape en su poder.

Articulo 282 Quater.- Queda prohibido en todo el territorio nacional la

adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado,

acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales,

almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y

suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o

dispositivos análogos.

Si bien, dicha iniciativa fue aprobada por 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención, varios diputados han criticado directamente el Articulo 282 Quater. La redacción utilizada apunta directamente a los consumidores.