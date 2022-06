¿Sabías en México aproximadamente 7 de cada 10 repartidores y repartidores por aplicación no tienen acceso a salud pública ni privada? Mucho menos tienen un seguro de transporte en caso de un accidente.

En este contexto el movimiento internacional Oxfam lanzó una campaña y, de la mano de Camilo Lara, crearon la canción “Promesas sobre ruedas” que exige dignidad y justicia por las personas repartidores y que invita a encarar las problemáticas de una realidad que se ha perdido de vista.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

Promesas sobre ruedas

Las personas repartidores comúnmente reciben la promesa de que al trabajar como tal serán sus propios jefes o jefas, además de que hay flexibilidad de horarios y ganarás tanto como trabajes.

¿Cuál es la realidad? Las empresas no consideran como empleados a los repartidores así que no tienen un ingreso fijo garantizado, no tienen cobertura médica, en caso de accidente el repartidor paga el hospital, si descansas por incapacidad dejas de ganar, no hay vacaciones pagadas y de guarderías no hablamos.

El reporte “Ese futuro no aplica” de Oxfam revela que el 37% de los repartidores toman esta opción debido al desempleo y en promedio trabajan 40 horas a la semana, lo que no deja trabajo libre para nada.

En promedio las personas repartidoras ganan 30 pesos por pedido. El 22% tiene otro trabajo para complementar sus ingresos y el 46% ha realizado gastos catastróficos a causa de accidentes.

¿Qué es lo que tiene que mejorar?

Las plataformas deben ofrecer mejores condiciones laborales. Las personas repartidoras son empleadas, no socias.

Eso además de que el gobierno federal y las autoridades locales deben velar por los derechos laborales, asegurar la infraestructura vial, simplificar el pago de impuestos y mejorar la seguridad pública.

Además, el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) debe reconocer la relación laboral entre plataformas y personas repartidoras para tener acceso a los derechos correspondientes.

Foto: Moisés Pablo-Cuartoscuro.

De igual forma el personal de los restaurantes debe dar un trato justo y respetuoso a las personas repartidoras, mientras que los y las clientes deben promover el consumo de aplicaciones y establecimientos que cumplan con los estándares de remuneración digna y dar un trato justo a las personas repartidoras.

Foto: Oxfam

Además de Camilo Lara, a la campaña se han sumado artistas como Instituto Mexicano del Sonido y personalidades como Paulina Sotomayor, José Manuel Torreblanca y La Bruja de Texcoco.

Y es que a pesar de que las empresas del sector de aplicaciones han crecido de manera acelerada, las personas repartidoras no se han visto beneficiadas con ese crecimiento.

Por acá les dejamos la rolita, que está muy chida, por cierto.