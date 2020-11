Proponen castración química a violadores reincidentes en Sinaloa

Pedro Villegas Lobo, diputado de Morena, presentó ante el Congreso de Sinaloa una propuesta que probablemente será de las pocas que no hagan enojar a ninguna persona en el país. Se trata de la castración química a violadores reincidente, una propuesta que ya está siendo analizada por los integrantes del Poder Legislativo.

Villegas Lobo, integrante de la Comisión de Equidad de Género y Familia, indicó que Sinaloa el cuarto estado con más casos de violación en el país, por lo que al reformar el artículo 181 Bis del Código Penal Estatal, busca reducir el indice de agresiones sexuales y también, hacerle justicia a quienes han sido víctimas de este delito.

Castración química biológica no provocará daño a los violadores

“En 2018 se presentaron 184 denuncias formales en la Fiscalía General del Estado por casos de violación, delito que se ha incrementó el 34% en el estado de Sinaloa” mencionó el diputado durante una sesión del Congreso que fue emitida en redes sociales, donde detalló que del mes de enero a septiembre de 2020 se han registrado 174 casos de violación. 45 más de los registrados durante el mismo periodo el año pasado.

El diputado también dijo que su propuesta no se puede catalogar como crueldad humana, pues contempla el uso de un mecanismo químico biológico para inhibir la libido de los violadores reincidentes y otras personas que incurran en la agresión sexual. En otras palabras, será un tratamiento que no cause daños en el organismo de la persona en cuestión.

Esta propuesta ya se discute en otras entidades del país

Y es que para su propuesta de castración química biológica el diputado tomó en cuenta los puntos de vista de varios especialistas. Lo mejor de todo es que adelantó que en otras entidades del país, tales como Chihuahua, Puebla y el Estado de México, ya se están discutiendo iniciativas similares para reducir los delitos de violación. ¿Qué les parece? ¡Ojalá pronto sea una realidad!

Con información de: ADN40