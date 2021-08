“No somos mafia de la derecha”: La CNTE volvió a retener a AMLO en su gira por Chiapas

El pasado viernes se vivió un hecho totalmente inédito: la mañanera de AMLO se llevó a cabo ¡¡sin AMLO!! ¿La razón? Bueno, una protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (a.k.a. la CNTE) bloqueó el acceso a las instalaciones de la Séptima Región Militar, en Chiapas, lugar donde se llevó a cabo la tradicional conferencia matutina.

Así impidó la CNTE que AMLO llegara a la mañanera

Bueno, bueno, AMLO dice que en realidad él decidió no entrar a la mañanera a modo de protesta por la manifestación de la CNTE (no lo sé Rick…), el chiste es que la mañanera se llevó con AMLO transmitiendo a distancia cual reunión virtual de quienes están trabajando desde casa.

“A la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidió la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas, esto no lo puedo permitir porque el presidente de México no puede ser rehén de nadie (…) yo no puedo someterme a ningún grupo de interés. Podría yo entrar, pero decidí no hacerlo, es como una protesta de mi parte para que estos grupos no abusen”, dijo AMLO el viernes.

Y se la volvieron a hacer…

Pero para quienes creyeron que eso sería todo entre la CNTE y AMLO, pues no. Como el mandatario sigue trabajando allá en Chiapas, este sábado los integranres de la Coordinadora le volvieron a bloquear el paso cuando se dirigía desde Amatenango hacia Motozintla.

Manifestantes de la CNTE retuvieron un rato la camioneta del líder la 4T y le exigieron la reinstalación de las mesas de diálogo para resolver sus demandas. Y no fue todo, como AMLO acostumbra decir que toda persona que se manifiesta contra su gobierno viene de “los conservadores”, los integrantes de la CNTE le dejaron muy claro cuando estuvieron cerquita que no son una mafia de la derecha.

“Estamos exigiendo la reinstalación de la mesa. ¿Qué planteamos? La solución de la caja de ahorro, es un recurso de los trabajadores, de los cesados. Eso es lo que estamos pidiendo y es falso cuando dicen que somos una mafia o que estamos apoyando a la derecha, ¡jamás! Nosotros venimos desde abajo, somos hijos de obreros, comerciantes e indígenas”, declaró un manifestante a El Universal.

Maestros de la #CNTE y simpatizantes del presidente Andrés Manuel López #Obrador se enfrentaron verbalmente en Comitán, Chiapas donde el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el bicentenario de la independencia de ese estado #AMLO pic.twitter.com/tQl7sLxjme — Pedro Villa y Caña (@pedrovillaycana) August 28, 2021

Maestros de la CNTE y simpatizantes del presidente López Obrador se enfrentaron verbalmente en Comitán, Chiapas donde el mandatario encabezó la ceremonia por el bicentenario de la independencia de Chiapas #Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/s0bKGlnntL — El Universal (@El_Universal_Mx) August 28, 2021

La reacción del mandatario fue de… ok

El propio AMLO reconoció en sus redes sociales que volvió a ser retenido por los integrantes de la CNTE, pero no compartió el momento cuando eso sucedió. Prefirió destacar que por ahí se reunieron también algunos de sus seguidores y le llevaron serenata.

En el camino por la frontera con Guatemala, de Amatenango a Motozintla, nos pararon los de la CNTE, pero también nos saludaron muchos simpatizantes de la 4T. pic.twitter.com/hsbWQLqflc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2021

Virgilio Cruz, un integrante del comité directivo estatal de la CNTE, aseguró que la retención del vehículo de AMLO duró más media hora y fue realizada por unos 300 maestros. “Él necesitaba que los medios de información que están ahorita a su favor —casi la mayoría— lo vieran como una víctima y que nosotros somos los culpables”, declaró.