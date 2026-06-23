Lo que necesitas saber: El plantón de las personas trans y no binarias lleva 5 días en un salón de la Segob y la intención es no moverse hasta que tengan una reunión con Rosa Icela Rodríguez.

En las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) está ocurriendo algo de lo que poco se está hablando: personas trans y no binarias llevan cinco días atrincheradas en un salón.

Protestas de personas trans y no binarias en Segob // X:@isa_gonzalez (captura de pantalla)

Cinco días de protestas de personas trans y no binarias en Segob

Vamos por partes. El pasado 18 de junio, integrantes del colectivo Justicia Histórica Trans acudieron a las oficinas de la Segob en la Ciudad de México para exigir una reunión con la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

Un día después volvieron a acudir a las instalaciones, pero esta vez las personas trans y no binarias decidieron tomar un salón y atrincherarse hasta tener una respuesta positiva.

Desde entonces, no se ha permitido el acceso a trabajadores. Ya se cumplieron cinco días que el colectivo mantiene tomada una parte de las instalaciones como medida de presión a las autoridades.

Y a todo esto, ¿cuáles son sus exigencias?

Como ya te adelantábamos, su principal exigencia para retirarse de las instalaciones de la Segob es reunirse con Rosa Icela, pues hasta el momento solo se les ha ofrecido mesa de trabajo con el subsecretario Arturo Medina.

Entre sus peticiones se encuentra el reconocimiento legal de las identidades no binarias, homologar los documentos en instituciones públicas y privadas. Además de oportunidades laborales, políticas contra la discriminación y espacios seguros para la diversidad sexual.

Así la situación… que parece que está lejos de terminar. La coordinadora del colectivo ha afirmado que el plantón no se moverá hasta que Rosa Icela reciba a la organización.