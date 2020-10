YOLO: Las fotos y videos del despiporre en París antes del segundo confinamiento

Un día después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara el segundo confinamiento ante el aumento de casos de COVID-19 y su rápida propagación —tanto, que ni los pronósticos más pesimistas lo hubieran anticipado—, en algunas ciudades de Francia se armó el despiporre, como en París donde la gente optó por salir de esta bella ciudad o… protestar en las calles contra las restricciones anunciadas por el gobierno.

De hecho, en redes ya circulan videos y fotos de los embotellamientos, mientras que del otro lado de la moneda; se comparten imágenes de las manifestaciones contra la “dictadura sanitaria” de Emmanuel Macron —al menos así le dicen por allá— así como de la gente que insistió en caerle a los cafés y restaurantes, sin sana distancia ni cubrebocas.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020