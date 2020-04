“No es verdad que no haya pruebas rápidas avaladas”, refuta Alfaro a López-Gatell

En redes sociales se califica al duelo de declaraciones entre Enrique Alfaro y López-Gatell como un “hazme caso a mí, aunque no sé del tema”… pero bueno, ustedes conozcan los posicionamientos y formen su propia opinión. Y sobre todo, se hagan o no las pruebas rápidas, ustedes quédese en casa.

Luego de que en conferencia nocturna el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe ninguna prueba rápida avalada por autoridad sanitaria en el mundo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo “¡como fregados no!”… no así, pero casi.

Tras establecer contacto con autoridades de Alemania, el Robert Koch Institut nos notificó que este país no realiza pruebas rápidas. Ninguna autoridad sanitaria del mundo las ha acreditado. No es una resistencia nuestra; si no son competentes, no tenemos por qué utilizarlas. pic.twitter.com/dLB7ksblQU — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 2, 2020

En mensaje difundido por sus redes sociales, Enrique Alfaro refrenda el compromiso de entrarle a las disposiciones que la administración de AMLO ha implementado para hacer frente a la pandemia del coronavirus… sin embargo, hay un punto en el que no está de acuerdo. Efectivamente, el de las pruebas rápidas. Por ello, su mensaje es con especial dedicatoria a López-Gatell.

“El subsecretario López-Gatell es, sin duda, un especialista que tiene el respeto de los mexicanos: es un hombre que sabe de estos temas”, acepta Alfaro… peeeeeeeeeeero, agrega el gobernador de Jalisco, el funcionario “ha asumido una postura que no compartimos en el tema de las pruebas rápidas como un mecanismo de prevención y detección temprana de posibles contagios en nuestro país”.

Aunque en la conferencia del pasado miércoles 1 de abril López-Gatell fue muy específico al señalar que no hay una sola prueba rápida que sea útil para enfrentar la epidemia del coronavirus, Enrique Alfaro asegura que hay países que han demostrado su efectividad. Como ejemplo, el gobernador de Jalisco menciona los casos de Estados Unidos e Italia… países que reportan los mayores números de casos de personas contagiadas en el mundo. ¿¿¿??? Entonces, de ser real la aplicación de pruebas rápidas, al parecer no les ha dado efectivos resultados en prevención….

En fin, pese a lo anterior, Alfaro asegura que “no ha habido una respuesta puntual” de parte de López-Gatell para justificar la no aplicación de pruebas rápidas. “Lo que sí ha habido son una serie de descalificaciones, particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa de aplicar pruebas rápidas (…) no para establecer un tratamiento específico, sino para hacer detecciones tempranas y aislar a los pacientes”.

En lo referente al señalamiento de López-Gatell, respecto a que en Alemania no se realizan pruebas rápidas (información que, según el especialista, fue corroborada con la Robert Koch Foundation) y que ni la FDA, la OMS o autoridades de Salud en Canadá tienen avaladas pruebas rápidas, el gober de jalisco asegura que también tiene otros datos.

“No es verdad”, refuta Alfaro, mostrando una impresión de la página de la FDA en la que indica cuáles son las pruebas rápidas y moleculares avaladas por la instancia sanitaria de Estados Unidos: qSARS-CoV-2/IgM Rapid Test, la ID NOW COVID-19, Accula SARS-COV-2 Tests y la Xpert Xpress SARS-CoV-2 test, esta última la que pretendía comprar para realizar pruebas en Jalisco… pero que a la mera hora se quedaron atoradas en la aduana por no contar aval de la COFEPRIS.

“Queremos que México quite el bloqueo que hay para poder importar las pruebas rápidas para detectar los posibles contagios a tiempo”, pide Alfaro. “Lo único que en Jalisco buscamos es hacer más pruebas para poder detectar más rápido a los posibles casos de contagios (…) no queremos polemizar ni debatir [con López-Gatell]”, concluye el gober de tapatío, refrendando su dicho: si López-Gatell está usando mentiras para tumbarle el negoc… digo, para no aceptar la compra de pruebas rápidas que su gobierno hizo, eso es “una traición a la patria”.