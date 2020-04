“Ninguna autoridad sanitaria del mundo ha acreditado las pruebas rápidas”: López-Gatell

¿Por qué México no usa pruebas rápidas para detectar en friega más casos de coronavirus? Es una pregunta que muchos se han hecho (y contestado sin base científica) luego de que “por ahí” les dijeron que esa fue la clave para detectar al virus en países de Europa y Asia… y, bueno, ayer el subsecretario de Salud (y crush de las tías), Hugo López-Gatell, por fin reveló cuál es la verdadera razón para no recurrir a ese método de diagnóstico.

En la conferencia nocturna que diariamente el gobierno federal ofrece para conocer la situación de México frente a la pandemia, López-Gatell aseguró que la administración de la 4T no le ha entrado al asunto de las pruebas rápidas no por falta de ganas… sino porque no hay una sola que sea útil para esta epidemia . Y no porque lo diga él o AMLO (que, según John Ackerman, es un gran científico), sino porque ya consultó esa información con los que saben. “Por aquí, por allá, se habla de pruebas rápidas y se invoca información que hemos verificado que no es correcta”, aseguró el funcionario.

¿Y a él quién le dijo?

“Pffff, pues mi primo que sabe de eso dice que sí sirven”, podrán decir muchos en redes… pero López-Gatell prefiere confiar en información corroborada con fuentes oficiales. De acuerdo con el funcionario, se estableció contacto con el Instituto Robert Koch, reconocida autoridad en control de infección y vigilancia epidémica en Alemania, así como con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), con el Laboratorio Nacional de Microbiología en Canadá, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS)… y la respuesta fue siempre la misma: no hay pruebas rápidas avaladas o autorizadas para detectar coronavirus.

Tras establecer contacto con autoridades de Alemania, el Robert Koch Institut nos notificó que este país no realiza pruebas rápidas. Ninguna autoridad sanitaria del mundo las ha acreditado. No es una resistencia nuestra; si no son competentes, no tenemos por qué utilizarlas. pic.twitter.com/dLB7ksblQU — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 2, 2020

Las autoridades consultadas por el gobierno federal, explicó López-Gatell, fueron aquellas que algunos medios indicaron como fuente para señalar que la supuesta negativa de México a usar pruebas rápidas cuando, supuestamente, en otros países ya se ha demostrado su efectividad para detectar al coronavirus. “Y todavía se elaboró aún más: se decía que las consecuencias de usar pruebas rápidas era un buen control epidémico, porque, de manera muy notoria, Alemania tiene una baja proporción de personas que han muerto por COVID-19”.

El comentario de López-Gatell tuvo dedicatoria indirecta para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien criticó la negativa de realizar pruebas rápidas (como las que su administración pretendía realizar… nomás que nunca llegaron), insinuando que el subsecretario de Salud podría tener la intención de reportar el menor número de casos para esconder los verdaderos efectos de la pandemia en el país. “No quiero yo pensar que lo que está haciendo López-Gatell es cuidar la estadística, porque sería, literal lo digo, un acto de traición a la patria, así de claro”, aseguró el mandatario a Proceso.

Pues bien, después de checar datos, Hugo López-Gatell tiene los pelos de la burra en la mano para asegurar que esa información es falsa. “Misterio resuelto: no hay pruebas rápidas útiles en este momento”.