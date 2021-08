7 puntos claves para entender cómo ocurrirá el regreso a clases en México

El próximo 30 de agosto arranca de manera oficial en México el plan de regreso a clases presenciales con modalidad mixta: desde la escuela y desde casa, a consideración de los padres de familia.

Con el relajo que se armó por la carta compromiso que primero sí difundió la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que luego desminteron, quedaron muchas dudas en el aire sobre lo que va a pasar, cuándo y cómo. Acá resolveremos las dudas más frecuentes relacionadas con el tan esperado y polémico regreso a clases.

Regreso a clases en México tras el COVID

¿Cuándo van a regresar los niños a clases presenciales?

El pasado 12 de agosto, en conferencia de prensa desde Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, afirmó que el regreso a clases presenciales era fundamental y que por lo tanto, “por el bien de nuestros estudiantes”, se llevaría a cabo el 30 de agosto en todo el país.

Recientemente la secretaria afirmó que aunque desde el Gobierno Federal impulsan la apertura del 100% de escuelas pero que, por las condiciones, están partiendo de aproximadamente un 90% de planteles que regresarán a clases presenciales.

Señaló que la excepción son los casos en que las clases no puedan regresar por las condiciones climáticas de la zona.

¿El regreso a clases presenciales es obligatorio?

No. Tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como las autoridades educativas han explicado que el regreso a clases presenciales no es obligatorio y depende de la decisión de los padres o tutores de los alumnos. En caso de que se tome la determinación de no enviar al alumno a la escuela, podrá seguir tomando clases a distancia en coordinación con los profesores y autoridades de la escuela.

Eso sí, en el caso de educación básica los niños tienen que inscribirse al ciclo escolar de manera normal para que no sean considerados como deserción o baja escolar. Ya cuando se reincorporen a las actividades presenciales, se les aplicará una evaluación diagnóstica para conocer el nivel de aprendizaje de los menores y lo que falta por trabajar.

¿Cuál es el protocolo que las escuelas aplicarán para que el regreso a clases sea seguro ante el COVID?

A través de la Guía para el Regreso Responsable y Ordenado a las Escuelas en el Ciclo Escolar 2021-2021, la SEP propone una serie de protocolos y lineamientos que deben aplicarse en las escuelas para que el regreso a clases sea lo más seguro posible tanto para los alumnos como para los docentes y personal administrativo.

Se basa en 9 intervenciones de acciones de salud, limpieza e higiene:

Comités participativos de salud escolar Lavado constante de manos Vacunación del personal educativo Cubrebocas obligatorio para todos Sana distancia Optimización del uso de espacios abiertos Suspensión de ceremonias o reuniones Detección temprana de casos y acciones escolares para reducir la propagación de la enfermedad Apoyo socioemocional para docentes y alumnos

En el caso de los Comités Participativos de Salud Escolar, fueron creados en marzo de 2020 a nivel nacional. Están integrados por madres o padres de familia, así como de personal docente.

En el contexto del COVID, el personal directivo tendrá que coordinar su reactivación o integración para, entre otras cosas, organizar jornadas de limpieza, apoyar en la organización del filtro en la entrada, comunicar a la comunidad las medidas sanitarias, etc.

¿Cuáles son los filtros sanitarios que deben aplicarse?

La guía contempla tres filtros de corresponsabilidad partiendo desde casa, luego en la entrada de la escuela y finalmente en el salón de clases.

Desde casa l os padres y madres de familia detectarán la presencia de síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos o estornudos . En caso de que el menor o cualquier habitante de la casa tenga síntomas, el niño o niña deben quedarse en casa. Este filtro también aplica para el personal docente o directivo.

. En caso de que el menor o cualquier habitante de la casa tenga síntomas, el niño o niña deben quedarse en casa. Este filtro también aplica para el personal docente o directivo. El filtro a la entrada de la escuela se aplicará a toda persona que ingrese y estará en cada uno de los accesos a las instalaciones. De igual forma hay que acondicionar un espacio en la escuela donde se podrá aislar a los alumnos que presenten algún síntoma. Además de medir la temperatura, se preguntará: ¿Tienes fiebre o temperatura? ¿Tienes tos? ¿Te duele la cabeza?. De igual forma ahí se verificará el uso de cubrebocas y el lavado de manos.

Si se identifican síntomas en este filtro, se llamará a los padres de familia para llevarlos a revisión médica y existirá una obligación de presentar el diagnóstico médico en un plazo no mayor a 48 horas después.

En el salón de clases, los responsables de aplicar el filtro serán los docentes. Esto solo es para identificar algún síntoma que no se haya detectado en los filtros anteriores y para invitar a los alumnos a lavarse las manos frecuentemente, no compartir alimentos, no escupir y enseñarles las prácticas de higiene y licencia que deben aplicar en todos lados.

¿Qué pasa si en una escuela hay un contagio?

Para analizar qué es lo que se debe hacer, la SEP propone dos escenarios.

Si no hay casos sospechosos o confirmados a COVID-19 en la comunidad escolar solo se recomienda lavado de manos, cubrebocas, limpieza diaria individual de pupitres, salón y escuela, sana distancia en aulas (de 1.5 metros), así como la aplicación de los filtros.

Pero, en caso de una persona sospechosa y/o confirmada, se tiene que notificar de inmediato a las autoridades educativas y sanitarias. Como los profesores ya están vacunados, no necesitarán aislarse, solo estar pendiente de los síntomas y si los presenta, entonces sí aislarse en su domicilio.

A pesar de que un inicio se planteó que con un confirmado la escuela cerraba y regresaban las actividades a distancia, la guía solo propone seguir aplicando los filtros y seguir con las medidas de higiene en todos. El alumno o personal contagiado, lógicamente, no acudiría a la escuela hasta recuperarse.

¿Se evaluará a los alumnos al regreso a clases?

Durante los primeros días del ciclo escolar se contempla una valoración diagnóstica para calar como regresan los estudiantes de educación básica.

Esto sucederá entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre de 2021. Además habrá un periodo extraordinario de recuperación que tendrá 46 días efectivos del 13 de septiembre al 23 de noviembre.

El asunto aquí es que estas pruebas diagnósticas recaen por completo en los docentes, es decir, no se presenta una evaluación estandarizada para determinar un diagnóstico por salón, por escuela y a nivel nacional. Un estudio del IMCO revela que los profesores regresan a ciegas porque no tienen las herramientas y ni la capacitación adecuada para evaluar, diagnosticar y diseñar estrategias de remediación.

¿Cuáles son las fechas claves del ciclo escolar que va a a iniciar?

Aquí la Secretaría de Educación Pública explicó que serán 200 días de clases para las escuelas públicas y privadas de tooooodo el país y 195 para educación normal y formación docente de educación básica.

El ciclo escolar 2021-2022 iniciará el 30 de agosto y terminará el 28 de julio de 2022.