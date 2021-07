Los 5 puntos más importantes del discurso de AMLO a 3 años de ganar las elecciones

Esta mañana, desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un informe por el “tercer año del triunfo histórico democrático del pueblo de México”, es decir, un informe a los tres años de que ganó las elecciones federales.

El mandatario arrancó hablando de la pandemia de COVID y la crisis económica derivada, pasó por el asunto de la recuperación económica y los empleos, el tema de la seguridad, las elecciones, sus opositores y presentó algunos de los resultados de una encuesta telefónica que su gobierno aplicó a nivel nacional rumbo a la consulta de la revocación de mandato.

Acá les dejamos algunos de los puntos más importantes de su discurso.

El discurso de AMLO

Empezó explicando que ya hay signos alentadores de la recuperación de las crisis económicas y sanitarias, y que aunque no es correcto comparar, México no está en los primeros lugares de mortalidad por COVID ni a nivel América ni a nivel mundial.

En este punto hizo un reconocimiento al esfuerzo hecho por el pueblo y el gobierno para recuperar la normalidad y agradeció a los mexicanos que se cuidaron quedándose en casa pero también tomando todas las medidas saliendo a buscar el sustento.

“Hemos hecho lo que humanamente es posible para enfrentar esta pandemia y salvar vidas. Es público y notorio que informamos y respondimos a tiempo, que levantamos con oportunidad el Sistema de Salud que estaba en ruinas, no titubeamos en destinar recursos en la atención de la pandemia. En 15 meses el presupuesto de Salud se ha incrementado en 70 mil millones, se contrató a más 70 mil trabajadores de la salud, se logró que ningún enfermo se quedara si una cama…” afirmó.

En este punto aclaró que hasta el momento hemos recibido 57 millones 336 mil dosis de la vacuna contra COVID y que al momento el 35% de la población mayor de 18 años ya tiene al menos una vacuna. Prometió que para octubre todos los mayores de 18 años tendrán al menos una dosis y llegar protegidos a la temporada de invierno.

Posteriormente el mandatario se refirió a que todos los pronósticos hablaban del crecimiento de la economía en un 6%, explicó que este periodo no se ha contratado deuda pública adicional y que, “como no pasada en 30 años”, el peso no se ha devaluado en los primeros dos años y medio de su administración.

Destacó que el salario mínimo aumentó en 44% en términos reales, que no aumentó el precio ni de la gasolina, diesel y la luz, aunque reconoció que el precio del gas si ha subido, asunto que afirmó “va a corregir muy pronto”.

Aseguró que de los más de 20 millones de trabajadores en el Seguro Social antes de la pandemia, se perdieron un millón 300 mil de los cuales ya se recuperaron más de 900 mil. El resto se recuperará en 3 meses.

Ya de paso, agradeció a los “paisanos y paisanas” por el récord de remesesas reportadas por el Banco de México: 4 mil 500 millones de dólares.

En cuestión de seguridad, explicó que su administración está combatiendo el narcotráfico y los grupos delictivos pero no declarándoles la guerra porque “hay otros medios más humanos y eficaces“. Explicó que están atendiendo a los jóvenes y pobres para que no tengan la necesidad de tomar esos caminos.

Explicó que el secuestro disminuyó en un 41% y el robo a casa habitación en un 26% aunque, reconoció, el feminicidio aumentó en un 14%, el robo a transporte público individual en un 9% y la extorsión en un 26%.

Agradeció al Gabinete de Seguridad que se reúne todas las mañanas para atender los asuntos de seguridad en el país.

“Agradezco el apoyo del gabinete de seguridad inédito, nunca en la historia un gobierno había destinado tanto tiempo a atender el problema de la inseguridad y la violencia“, dijo.

Con respecto a las elecciones, el mandatario explicó que en estas elecciones intermedias no se utilizó el presupuesto para beneficiar a ningún candidato o partido político, que no se llevaron a cabo “elecciones de estado” y que la violencia no se desató con excepción de algunas zonas de 7 municipios de todo el país.

Afirmó que no hubo protestas post-electorales por acusaciones de fraude ni ninguna manifestación significativa, además de que se garantizaron libertades plenas “sin represión policiaca, mediática”.

“Considero necesario analizar el hecho de que a causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno y las políticas públicas. Por eso trato el asunto en el informe, porque no hay duda de que este bloque conservador se constituyó para enfrentarnos, para detener el proceso de transformación que está en marcha“, aseguró.

Pero explicó que este grupo siempre será respetado y tendrá libertad para disentir, afirmó que los considera como adversarios no enemigos y que su gobierno no los trata como ellos los trataron cuando estaban en la oposición.

Los conservadores y opositores del presidente también están en su informe. Señala que empresarios, periodistas, dueños de medios y políticos querían frenar su proyecto de transformación, pero no lo lograron. “Se les ganó porque el pueblo es sabio” pic.twitter.com/7U3QITZfqJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) July 1, 2021

Afirmó que a pesar de que sus adversarios de unieron para impedir que Morena y su movimiento de 4T perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados, no lo lograron. Celebró haber vencido al bloque opositor y garantizó que no desaparecerán las pensiones, ni las becas, ni la “atención médica ni los medicamentos gratuitos”, tampoco el programa Sembrando Vida, ni Jóvenes Construyendo el Futuro, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni el Tren Maya, ni el Banco del Bienestar o el programa de Internet para Todos.

“Los conservadores son clasistas e hipócritas“, dijo.

Finalmente, antes de presentar una encuesta telefónica aplicada por su administración a nivel nacional, el mandatario recordó cuando iba rumbo a la Cámara de Diputados para tomar posesión del cargo y un joven en bicicleta lo alcanzó para pedirle que no los fuera a defraudar. Afirmó que no ha defraudado ni a ese hombre ni a quienes votaron por él.

“Posiblemente haya quienes imaginaron que sería de otra forma y que no les gusta su estilo de gobernar, pero nadie en honor a la verdad podrá decir que no he cumplido con el compromiso de desterrar la corrupción”, señaló.

De acuerdo con la mencionada encuesta, la calificación promedio que le dan a AMLO es de 6.7 y el 72.4% de los encuestados considera que el presidente debe concluir su sexenio y no ser revocado, el 22.7% pide que renuncie y al 1.1% no le importa ni una ni otra.