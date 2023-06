Hace unos días se dio a conocer que Rusia entregó armas nucleares a Bielorrusia… y bueno, ya con lo normalizado que está el conflicto con Ucrania, muchos ni pelaron tan seria acción. Pero Joe Biden pide volver a ponerle atención a la situación.

De acuerdo con el presidente de Estados Unidos, la amenaza de Putin de recurrir a las armas nucleares, ahora sí, se ve que va en serio… muchos dirán que sigue siendo puro bluff, sin embargo, para que vean cómo lo ve él, el presidente demócrata comparó la amenaza de lo que podría suceder dentro del conflicto Rusia-Ucrania, con lo que hace tiempo advirtió sobre el calentamiento global.

Foto: Twitter – Joe Biden.

“Cuando estuve aquí hace unos dos años diciendo que me preocupaba que el río Colorado se secara, todos me miraron como si estuviera loco… Me miraron como cuando dije que me preocupaba que Putin usara armas nucleares tácticas. Es real”, advirtió Joe Biden en cita recogida por The Guardian.

Rusia entregó armas nucleares a Bielorrusia

La primera llamada respecto a la seriedad que va tomando la situación en Ucrania fue el pasado sábado 19 de junio, justo después de que se dio a conocer que el gobierno de Vladimir Putin ya empezó con la repartición estratégica de armas nucleares.

“El presidente Vladimir Putin durante su reunión con los trabajadores en la planta de Tulazheldormash en Tula, Rusia (4 abril 2023)”. Foto: Getty Images.

Tal acción fue calificada por Joe Biden como “absolutamente irresponsable”… y cómo no. O, cuando menos, sí causante de mucha zozobra. De acuerdo con los reportes, es la primera vez que Rusia despliega armas nucleares “tácticas”, fuera de Rusia. Esto no había ocurrido desde los tiempos de la caída de la Unión Soviética.

Al confirmar el envío del primer lote de armas nucleares, Vladimir Putin dijo que esta es una medida de “contención”… nada más para que los aliados de Ucrania recuerden que “algo” puede ocurrirle a cualquiera que piense en ayudar a la derrota de Rusia.

“Un rebelde prorruso camina junto a un tanque ucraniano destruido (2015, Ucrania)”. Foto: Pierre Crom-Getty Images.

” El uso de medidas extremas es posible en caso de que haya peligro para el estado ruso“, aclaró Putin ante el cuestionamiento del moderador del evento en el que confirmó su acción bélica (el Foro Económico Internacional de San Petersburgo), sobre si esto debería considerarse como una amenaza mundial… No: ¿Por qué deberíamos amenazar al mundo entero?”, preguntó el líder de Rusia.

Para aminorar las preocupaciones, Putin señaló que el uso de las armas nucleares tácticas sólo será en caso de que vea amenazado el territorio de Rusia. Antes, no.